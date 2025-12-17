Dončić podijelio 103 poklona! Pogledajte čime je šokirao cijelu momčad

Blagdani obično donose razmjenu darova među obitelji, prijateljima i kolegama. Dok si mnogi jedva mogu priuštiti i skromne poklone, neki, poput vrhunski plaćenih sportaša, nemaju takvih briga.

Jedan od njih je i Luka Dončić. Slovenski as iz LA Lakersa ove će sezone zaraditi oko 46 milijuna dolara, a ljetos je potpisao i trogodišnje produljenje vrijedno 165 milijuna.

Poznat po svojoj velikodušnosti, Dončić je uoči Božića iznenadio suigrače, trenere i sve zaposlenike kluba, ukupno 103 osobe, darujući im visokokvalitetne električne bicikle. Trener J. J. Redick pohvalio je lijepu gestu i istaknuo da je cijela ekipa bila oduševljena.

Ovo nije prvi put da Dončić dijeli dobrotu: ranije je donirao 5000 dolara za obnovu vandaliziranog murala Kobeu Bryantu, a 500.000 dolara izdvojio je za pomoć nakon katastrofalnih požara u južnoj Kaliforniji.

A navijači Lakersa nadaju se da će im najveći poklon ipak stići na parketu, u obliku NBA naslova.

