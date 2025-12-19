FREEMAIL
OČEVIDI U TIJEKU /

U dvije prometne nesreće kod Požege ozlijeđeno troje ljudi: Oglasila se policija

U dvije prometne nesreće kod Požege ozlijeđeno troje ljudi: Oglasila se policija
Foto: Zeljko Hladika/pixsell, ilustracija

U naletu automobila pješak je ozlijeđen u Zrinskoj ulici u požegi, u blizini raskrižja s Ulicom Milke Trnine, dok je kombi sletio s ceste između Kule i Poreča (Kutjevo)

19.12.2025.
8:00
danas.hr
Zeljko Hladika/pixsell, ilustracija
Ozlijeđen je pješak u prometnoj nesreći koja se dogodila u Požegi, javili su u petak ujutro iz Operativno-komunikacijskog centra PU požeško slavonske.

U naletu automobila pješak je ozlijeđen u Zrinskoj ulici, u blizini raskrižja s Ulicom Milke Trnine. Hitna pomoć ga prevozi na pružanje lijecnicke pomoci, doznaje RTL Danas. Slijedi očevid.

Slijetanje kombi vozila

Požeška policija javlja kako se dogodilo slijetanje kombi vozila izmedju Kule i Poreča (Kutjevo) u ovoj županiji. Dvije su osobe ozlijeđene, hitna pomoć ih prevozi na pružanje lijecničke pomoći. Slijedi očevid.

Prometna NesrećaPožegaPolicija
