Antonija Čerkez o tijelu nakon poroda: 'Očekivala sam blagu katastrofu'

Bosanskohercegovačka pjevačica Antonija Čerkez prošlog mjeseca postala je majka, a sada je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila kako izgleda njen oporavak nakon porođaja.

Nakon što je dobila poruku s komplimentom na račun svog izgleda, Antonija je otvoreno progovorila o svom tijelu nakon poroda.

"Evo da iskoristim ovu spontanu fotku. Ne zezam se. Uglavnom moram priznati da sam zadovoljna koliko brzo je sve nekako došlo 'na svoje'. Da se razumijemo nije to ni blizu onoga što je bilo koliko vam god ovo sad na osnovu fotke smiješno zvučalo", napisala je Antonija na Instagram storyju.

'Lako za kilograme'

Pjevačica je priznala kako je pozitivno iznenađena brzinom oporavka, iako je očekivala, kako kaže, "blagu katastrofu".

"Imam skinuti još pet kilograma. Nadam se i duboko vjerujem da kada budem mogla u teretanu - da će to brzo ići. Daj Bože zdravlja i da sve bude ok. Lako za kilograme", poručila je Antonija.

Podsjetimo, Antonija i njen suprug Petar Nogalica su dobili sina Adriana. Par se vjenčao u srpnju ove godine, a slavlje je održano u Međugorju.

