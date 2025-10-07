Rodila je Antonija Čerkez: Hercegovačka pjevačica otkrila je ime i spol djeteta

Hercegovačka pjevačica Antonija Čerkez (27) s pratiteljima je podijelila divnu vijest - rodila je sina Adriana.

"Cijeli svijet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja", napisala je pjevačica ispod fotografije.

Čestitke se nižu

Objava je ubrzo izazvala mnoštvo emotivnih reakcija, nizale su se čestitke obožavatelja, prijatelja i kolega, koji su Antoniji i njezinoj obitelji uputili najljepše želje.

"Čestitke svima vama, da je živ i zdrav, a mami želim brz oporavak", "Prelijepo ime", "Čestitam od srca", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Antonija se nedavno udala za partnera Petra Nogolicu, a fotografije s vjenčanja podijelila je na Instagramu.

Brojni pratitelji su nizali čestitke u komentarima. "Čestitke draga Antonija, da vas sreća zauvijek prati i uživaj u najljepšim danima", "Neka ste najsretniji", pisali su fanovi.

