Hrvatski reprezentativac promašio penal u raspucavanju

U finalu talijanskog Superkupa koji se održava u Rijadu igrat će nogometaši Bologne, što im je uspjelo po prvi puta u klupskoj povijesti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U polufinalu je Bologna s ukupnih 4-3 bila bolja od Intera nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta Bologna i Inter su odigrali 1-1. U finalu u ponedjeljak Bologna će igrati protiv Napolija koji je dan ranije s 2-0 nadigrao Milan.

Već u drugoj minuti Inter je stekao prednost, a u vodstvo ga je doveo francuski napadač Thuram. Bologna se uspjela oporaviti nakon ranog šoka te je Orsolini u 35. minuti realizirao jedanaesterac za 1-1.

U drugom dijelu su obje momčadi imale brojne šanse, ali bila je to večer u kojoj su iznimno inspirirani bili vratari, Ravaglia na vratima Bologne i Martinez na drugoj strani. Odluka je tako pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su kod Intera pogodili samo Martinez i De Vrij. Ravaglia je obranio udarce Bastoniju i Bonnyju, dok je Barella pucao preko vrata.

Kod Bologne s bijele točke nisu pogađali hrvatski nogometaš Nikola Moro i Miranda, a ključni pogodak za finale zabio je legendarni nekadašnji talijanski reprezentativac Ciro Immobile.

Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu, dok je za Inter od 86. minute zaigrao Petar Sučić.

POGLEDAJTE VIDEO: Vraćaju se 'Kauboji': 'Idemo utakmicu po utakmicu, ali znamo da su očekivanja velika'