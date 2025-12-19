Ne propustite novu seriju 'Ožiljak' ekskluzivno na Voyo! Što je jače: ljubav ili osveta?

Serija 'Ožiljak', koju možete pratiti samo na platformi Voyo, donosi uzbudljiv triler koji povezuje mafiju, osvetu, tehnologiju i osobne tragedije u napetu i emotivnu priču. Glavna junakinja serije je Irina, koja je u svom ranom djetinjstvu doživjela strašan gubitak. Mafijaši su ubili njezine roditelje, oteli sestru i spalili njezin dom. Na dan kada je to sve izgubila, Irina je također zadobila ožiljak na svom obrazu, simbol njezine gubitničke borbe koja ju je natjerala da se zakune na osvetu.

Foto: Voyo

'Ožiljak': Mračna prošlost dolazi na naplatu

Nakon 15 godina života u divljini Balkana, Irina pronalazi način da se približi mafiji koja je uništila njezin svijet. Upoznaje Simóna, programera iz Baskije, koji je gotovo na rubu bankrota, ali ima priliku spasiti svoj posao. Misteriozna Ukrajinka se zaljubljuje ili ga iskorištava? Može li bilo pto pomrsiti njen plan osvete za koji se pripremala godinama?

Foto: Voyo

U kontrastima dvaju potpuno različitih svjetova – hladnog, prijetećeg bivšeg Sovjetskog Saveza i toplog, hedonističkog Bilbaoa, u središtu serije 'Ožiljak' je ljubav koju Irina i Simón osjećaju prema svojim sestrama, dajući dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj seriji.

Foto: Voyo

Zvjezdani pisci, redatelj i glumci stvorili su 'Ožiljak' koji nećete zaboraviti

Serija se temelji na romanu Juana Gomeza Jurada, najpoznatijeh španjolskog živućeg pisca. Scenaristi i redatelj su isti oni genijalci koji su napravili megapopularnu seriju 'La Casa de Papel'. A glumačko postava serije 'Ožiljak', koju pratite samo na Voyo, je upravo zavidna. Stefan Kapičić u ulozi negativca, u glavnoj ulozi Milena Radulović, koju gledajte i u seriji 'Toma' na Voyo i Mladen Sovilj, kojeg također gledajte na Voyo u filmu 'Kafana na Balkanu'.

Foto: Voyo

Ožiljak je uzbudljiv triler koji se otvara pitanja identiteta, obitelji, ljubavi i borbe protiv kriminala. U osam epizoda, serija 'Ožiljak' je uistinu nešto što ne smijete propustiti na Voyo.