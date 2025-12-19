Na stolove stižu paprenjaci: Recept za tradicionalne hrvatske kekse koji mirišu na blagdane

Miris cimeta, klinčića i meda koji se širi iz kuhinje jedan je od najljepših vjesnika blagdana. Među brojnim slasticama koje krase naše stolove, malo koja ima tako bogatu povijest i prepoznatljiv okus kao paprenjak. Ovaj tradicionalni hrvatski keks, nazvan po papru, spaja slatkoću meda i toplinu začina s blagom ljutinom, budeći sjećanja na djetinjstvo i toplinu doma.

Kratka povijest paprenjaka

Korijeni paprenjaka sežu duboko u hrvatsku povijest, a neki izvori smještaju ih čak u doba renesanse. Vjeruje se da su nastali na starim trgovačkim putovima koji su povezivali Jadransku obalu s dalekim tržištima, donoseći egzotične začine u naše krajeve. Svoj trag u književnosti ostavili su i zahvaljujući Augustu Šenoi, koji ih spominje u svom slavnom romanu "Zlatarovo zlato", čime potvrđuje njihovu popularnost u građanskom Zagrebu devetnaestog stoljeća.

Recept za jednostavne domaće paprenjake

Iako se recepti razlikuju od obitelji do obitelji, osnova je uvijek ista: bogata mješavina začina koja ovim keksima daje karakter. Ovaj recept donosi klasičnu verziju koja će zasigurno uspjeti i onima koji ih peku prvi put.

Sastojci:

400 g glatkog brašna

150 g mljevenih oraha

130 g maslaca, omekšanog na sobnoj temperaturi

150 g šećera

1 cijelo jaje

dva žumanjka

tri do četiri žlice meda (oko 120 g)

pola žličice mljevenog cimeta

pola žličice svježe naribanog muškatnog oraščića

četvrtina žličice mljevenih klinčića

pola žličice svježe mljevenog crnog ili bijelog papra

prstohvat soli

Priprema tijesta i pečenje:

U jednoj većoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, mljevene orahe, sol i sve začine. Dobro ih promiješajte kako bi se arome ravnomjerno rasporedile. U drugoj, manjoj zdjeli, lagano umutite cijelo jaje i dva žumanjka. U trećoj, velikoj zdjeli za miješanje, pjenasto izmiksajte omekšali maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Zatim dodajte pripremljena jaja i med te nastavite miksati dok se svi sastojci ne sjedine u glatku smjesu. Postupno, u dva dijela, dodajte mješavinu suhih sastojaka u smjesu s maslacem, miješajući dok ne dobijete kompaktno tijesto. Tijesto prebacite na radnu površinu, kratko ga umijesite rukama da se formira kugla, zamotajte ga u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na odmor. Potrebno je da se hladi najmanje dva sata, a može i preko noći. Hlađenje je ključno kako bi se arome prožele i kako bi se tijesto lakše valjalo. Pećnicu zagrijte na 180 °C, a lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Ohlađeno tijesto izvadite iz hladnjaka i ostavite ga nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da malo otpusti. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto na debljinu od otprilike pet milimetara. Ako imate tradicionalne drvene kalupe, dobro ih pobrašnite, utisnite u tijesto, a zatim oštrim nožem ili rezačem za tijesto izrežite kekse. Ako nemate kalupe, poslužit će i obične modlice za kekse. Keksi su hrskavi izvana, a mekani iznutra, što ih čini idealnima uz kavu ili čaj. Izrezane paprenjake pažljivo posložite na pripremljeni lim za pečenje i pecite ih deset do petnaest minuta, odnosno dok rubovi ne poprime laganu zlatnosmeđu boju. Pazite da ih ne prepečete jer će postati pretvrdi. Pečene kekse izvadite iz pećnice i ostavite ih da se potpuno ohlade na rešetki. Paprenjaci su najbolji nakon što odstoje dan ili dva, kada se okusi potpuno prožmu i keksi malo omekšaju. Čuvajte ih u dobro zatvorenoj limenoj kutiji, gdje mogu ostati svježi i do nekoliko tjedana.

Poslužite ih uz šalicu toplog napitka i uživajte u dašku hrvatske tradicije.

