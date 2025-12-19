Tko su pobjednici, a tko najveći gubitnici EU samita? Tri 'glavna' imena su na vrhu

Ukrajina je konačno dobila svoj novac nakon 16-satnog sastanka čelnika EU-a, ali nisu svi sudionici samita izašli kao pobjednici. Politico je napravio veliku analizu te pokazao kako su prošli političari, ali i same zemlje koje predstavljaju.

Maratonski samit urodio je plofom. Čelnici su se dogovorili o planu financiranja Ukrajine na temelju zajedničkog duga EU-a, iako su tri zemlje odbile potpisati. To nije bio plan na kojem je većina zemalja EU-a inzistirala, a to je bilo korištenje zamrznute ruske imovine za pomoć Kijevu u ratnim naporima.

Evo tko je pobijedio, a tko izgubio na ovom ključnom summitu za Europu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bart De Wever

Belgijski premijer održao je majstorsku klasu stoičkog otpora korištenju ruske imovine, plana kojem se protivio od njegova početka. Većinu vremena bio je jedini koji se opirao planu, sve dok Italija i nekoliko drugih zemalja kasnije tijekom dana nisu počele izražavati svoje sumnje.

Nakon tjedana otpora korištenju zamrznute imovine, za koju je rekao da bi uvelike izložila njegovu zemlju potencijalnoj ruskoj odmazdi, De Weverov tim pojavio se spreman cijeli dan pregovarati s dužnosnicima Europske komisije, samo da bi iznio zahtjev kojim se poziva na "neograničenu" podršku drugih zemalja EU.

To se pokazalo previše za podnijeti i učinilo je Plan B - zajedničko zaduživanje - jedinom opcijom (onom koju je malo tko želio, ali s kojom je većina mogla živjeti).

Giorgia Meloni

Prava koja je odlučujuće utjecala na summit, talijanska premijerka diktirala je tempo trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura, a također je savršeno tempirala svoju intervenciju u vezi s financiranjem Ukrajine.

Nakon tjedana provedenih u sjeni - dok se Belgija borila protiv korištenja zamrznute ruske imovine - Meloni je pustila druge da iscrpe svoje mogućnosti prije nego što je lagano intervenirala kasno navečer, nakon što je plan reparacijskog kredita već bio mrtav.

Meloni navodno nije ni održala govor, ali ipak je zaključila dogovor.

António Costa

Ako je pronalaženje dogovora bilo teško, pronalaženje jednog u jednom danu graničilo je s nezamislivim.

Pa ipak, to je oduvijek bio Costin cilj: svesti samit EU-a na samo jedan dan. Dok je većina čelnika već pretpostavljala da će potrajati i cijeli vikend - Costa je uspio sve dogovoriti.

Nikada se nije u potpunosti obvezao ni na jednu opciju (suprotno svom kolegi u Berlaymontu), levitirao je iznad sukoba i ipak postigao dogovor.

Svi uključeni u rat

Koliko god čudno zvučalo - budući da rat, a posebno ovaj, ne stvara prave pobjednike - svaki glavni akter uključen u rat u Ukrajini otišao je s nečim.

Volodimir Zelenski je dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila svoje obećanje da će podržati Ukrajinu. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti korištena protiv njega. A Donald Trump još uvijek ima mogućnost upotrijebiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu.

Gubitnici

Friedrich Merz

Teško se sjetiti neuspješnijeg samita EU za njemačkog kancelara. U roku od nekoliko sati, Merz je pretrpio dva velika poraza: odgodu sporazuma s Mercosurom i, što je još odlučnije, torpediranje plana zamrznute imovine koji je agresivno gurao.

Tjednima su Njemačka i njezini nordijski saveznici inzistirali da je zamrznuta imovina jedina opcija, tvrdeći da je zajednički dug nemoguć jer je potrebna jednoglasna odluka i mađarski veto. Ishod se pokazao drugačijim: zajednički dug i tri zemlje koje su se odlučile za izlazak. Podsjetnik da u Bruxellesu nemoguće često samo znači da još nema političke volje.

Merz je riskirao, putujući u Bruxelles kako bi pomogao Ursuli von der Leyen lobirati kod De Wevera, a napisao je i nekoliko autorskih članaka o tome kako bi bilo dobro koristiti zamrznutu imovinu. Činjenica da zajmovi za reparaciju nisu formalno isključeni - tehnički rad će se nastaviti - slaba je utjeha.

Ursula von der Leyen

Predsjednica Komisije pala je uz Merza u nastojanju da se zajedničko zaduživanje ne dopusti, iako je njezin vlastiti tim pripremio alternativne opcije.

Na kraju je otvorila vrata zajedničkom dugu u govoru u Strasbourgu u srijedu - ali bilo je prekasno preuzeti zasluge za dogovor koji je na kraju postignut. Do tada se zamah već promijenio, a drugi su upravljali ishodom.

Mette Frederiksen (i Nordijci)

Danska premijerka uglavnom se nije miješala u ono što je predstavljeno kao borba koju predvodi Njemačka, ali Frederiksen, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a - i širim nordijskim blokom - tiho je podržala narativ o "jedinoj igri u gradu".

Ono što se ponovno pojavilo bila je poznata linija razdora: štedljivost nasuprot zajedničkom dugu, ovaj put prelomljenom kroz spor oko toga kako koristiti zamrznutu rusku imovinu.

Na kraju je očito prevladao jedan tabor. Čelnici su se složili da će krenuti prema zajedničkom zaduživanju kako bi pokrili financijske potrebe Ukrajine za sljedeće dvije godine, stavljajući po strani alternativne sheme koje su tjednima dominirale raspravom.

Mađarska, Slovačka i Češka

Tri zemlje osigurale su kratkoročnu - i uglavnom financijsku - pobjedu izbjegavajući izravne obveze slanja novca Ukrajini.

No, pobjeda bi se mogla pokazati skupom. Novac će teći bez obzira na sve - a potez poput ovog gura ih bliže statusu izopćenika unutar EU. Hoće li biti posljedica od ostatka EU? Vrijeme će pokazati.

POGLEDAJTE VIDEO: Krije li ova crna točka milijarde eura? 'Ne virujem da će se taj pojavit koji će to riješit'