MARATONSKI SAMIT U BRUXELLESU /

Postignut je dogovor! Ukrajina je dobila novac za rat: Evo koje zemlje nisu htjele pomoći

Postignut je dogovor! Ukrajina je dobila novac za rat: Evo koje zemlje nisu htjele pomoći
Foto: Kay Nietfeld/afp/profimedia, ilustracija

Bilo je potrebno da se sve 24 zemlje članice slože s planom jer je zajamčen središnjim dugoročnim proračunom EU. Vijest da je u Bruxellesu pao dogovor u 3 sata ujutro objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa

19.12.2025.
6:45
danas.hr
Samit EU-a u Bruxellesu završio je dogovorom o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura. Novac će se prikupiti zajedničkim zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica Europske unije. Neće sudjelovati Mađarska, Češka i Slovačka koje se protive daljnjem financiranju ukrajinskih ratnih napora.

Bilo je potrebno da se sve 24 zemlje članice slože s planom jer je zajamčen središnjim dugoročnim proračunom EU. Vijest da je u Bruxellesu pao dogovor u 3 sata ujutro objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

  • Postignut je dogovor o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura
  • U pomoći Ukrajini nisu sudjelovale Mađarska, Češka i Slovačka
  • Oglasila se Ursula von der Leyen

 

Ursula von der Leyen objavila detalje

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, obratila se medijima nakon što je objavljen novi zajam EU-a za Ukrajinu, piše Sky News.

Rekla je da će se beskamatni zajam u iznosu od 90 milijardi eura financirati zaduživanjem, uz potporu raspoloživog fiskalnog prostora u proračunu Unije i dogovora o izmjeni takozvanog „višegodišnjeg financijskog okvira”.

Na taj način EU utvrđuje svoje dugoročnije proračune i planove potrošnje.

„Ukrajina bi zajam trebala vratiti tek kada primi ratne odštete”, objasnila je.

„Do tada će imobilizirana ruska sredstva ostati imobilizirana, a Unija zadržava pravo koristiti novčane iznose na računima kako bi financirala zajam.”

Dodala je da će zajam pokriti potrebe Ukrajine u sljedeće dvije godine.

 

