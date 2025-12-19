Postignut je dogovor! Ukrajina je dobila novac za rat: Evo koje zemlje nisu htjele pomoći

Samit EU-a u Bruxellesu završio je dogovorom o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura. Novac će se prikupiti zajedničkim zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica Europske unije. Neće sudjelovati Mađarska, Češka i Slovačka koje se protive daljnjem financiranju ukrajinskih ratnih napora.

Bilo je potrebno da se sve 24 zemlje članice slože s planom jer je zajamčen središnjim dugoročnim proračunom EU. Vijest da je u Bruxellesu pao dogovor u 3 sata ujutro objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Postignut je dogovor o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura

U pomoći Ukrajini nisu sudjelovale Mađarska, Češka i Slovačka

Oglasila se Ursula von der Leyen

We have a deal.



Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.



We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Ursula von der Leyen objavila detalje

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, obratila se medijima nakon što je objavljen novi zajam EU-a za Ukrajinu, piše Sky News.

Rekla je da će se beskamatni zajam u iznosu od 90 milijardi eura financirati zaduživanjem, uz potporu raspoloživog fiskalnog prostora u proračunu Unije i dogovora o izmjeni takozvanog „višegodišnjeg financijskog okvira”.

Na taj način EU utvrđuje svoje dugoročnije proračune i planove potrošnje.

„Ukrajina bi zajam trebala vratiti tek kada primi ratne odštete”, objasnila je.

„Do tada će imobilizirana ruska sredstva ostati imobilizirana, a Unija zadržava pravo koristiti novčane iznose na računima kako bi financirala zajam.”

Dodala je da će zajam pokriti potrebe Ukrajine u sljedeće dvije godine.