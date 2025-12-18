Ukrajinci barem nakratko poremetili Putinove planove: Dron pogodio tanker, ima mrtvih

Ukrajinske snage pogodile su u poslijepodnevnim satima srijede tanker u ruskoj luci Rostov na Donu pri čemu ima poginulih među članovima posade.

In the port of Rostov-on-Don,(Russia) an oil tanker carrying petroleum products was hit



There are reports of deaths and injuries

In addition,explosions were heard in Bataisk (Russia) and the power supply was partially cut off

Izvijestio je tako Jurij Sljusar, guverner Rostova, koji je na Telegramu objavio da je "ukrajinski zračni napad dronovima ozbiljno oštetio tanker", a prema prvim informacijama ima i zasad nepoznati broj poginulih članova posade.

"Hitne službe gase požar na tankeru koji je pogođen dok je bio usidren u napadu dronom. Curenje naftnih derivata je izbjegnuto“, dodali su ruski mediji.

Putin najavio da će ostvariti svoje ciljeve

Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.

Ovaj je napad uslijedio u danu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da će svoje ciljeve u Ukrajine ostvariti na ovaj ili onaj način, odnosno, diplomatskim ili vojnim putem.

Putin je naglasio i da su njegove snage tijekom cijele 2025. godine u velikoj inicijativi, ali i da su spremne ubrzati ofenzivu. Po ruskim navodima oni su tijekom godine na izmaku okupirali više od 300 naselja na području gdje su trenutačno sukobljene ukrajinske i ruske snage.

