Kremlj je oštro reagirao na poteze Zapada oko zamrzavanja i mogućeg oduzimanja ruske imovine.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov poručio je da takve odluke neće ostati bez posljedica te da će Moskva iskoristiti sve dostupne mehanizme međunarodnog prava kako bi kaznila odgovorne.

Vijest je objavljena na stranicama ruske državne novinske agencije Tass danas u 1 ujutro, dok su još u Bruxellesu trajali pregovori europskih čelnika o potencijalnom odmrzavanju ruske imovine u Europi kako bi se ona s istom financirala ukrajinski ratni napori.

16-satni summit

Podsjetimo, čelnici europskih vlada nisu uspjeli postići dogovor o slanju zamrznute ruske državne imovine Ukrajini ni nakon iscrpnog 16-satnog summita u Bruxellesu.

Umjesto toga, države članice bile su prisiljene posegnuti za rezervnim planom za hitne slučajeve, koji se temelji na zajedničkom udruživanju Europske unije.

Riječ je o prijedlogu koji je tjednima forsirao belgijski premijer Bart de Wever, a koji se smatrao malo vjerojatnim sve do nekoliko sati prije sklapanja ugovora.

Rusi moraju platiti ratne reparacije Kijevu

Kako je već potvrdio njemački kancelar Friedrich Merz, zamrznuta ruska imovina u Europi EU će naplatiti ako Rusi ne plate ratne reparacije Kijevu. Zamišljeno je da bi Kijev zajam trebao vraćati od ruske ratne odštete.

"Više smo puta rekli da sve akcije vezane uz eksproprijaciju ruske imovine neće ostati bez odgovora. Oni koji su odluke donosili kolektivno, oni koji su odluke donosili pojedinačno i oni koji su ih provodili u djelo snosit će odgovornost", rekao je Peskov.

"U tu svrhu bit će korišteni svi mogući pravni mehanizmi", nadodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Razrađuju se detalji plana za mir u Ukrajini