DIVLJE PČELE /

Karmela se odlučuje na očajnički potez, Vrilo je u šoku

Foto: Rtl

19.12.2025.
10:53
Rtl
Karmela proživljava pravu noćnu moru, čitavo Vrilo vidjelo ju je kako u donjem rublju pokušava ući u svoj dom. Dok joj Ivica i Veljko pomažu, Marko se smije njezinoj nevolji. Cijelo selo je u šoku, a inspektor Sikirica i Veljko pokušavaju dokučiti tko je napravio Karmeli takvu sramotu.

Dok se Karmeli ruši svijet, sestre Runje pripremaju se za zaručničku zabavu kod Vukasovih. Mirjana i Ante u suzama se prisjećaju Petra prije nego što će prirediti zabavu u čast Cvite i Nikole. Rajku muči sve ono što joj je rekla Ferida i ne planira odustati tako lako od tjeranja istine.

Ante koristi svaku priliku da se približi Kati, a Marko se pokušava zbližiti sa Zorom. Čavka i Vice pravi su neprijatelji, a Karmela se u samoći odlučuje na očajnički potez!

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

Pogledajte video: Skuplje cigarete od Nove godine, Direkt doznaje koliko. Je li to zadnje poskupljenje ili idu još gore?

 

 

Divlje PčeleRtlVoyo
