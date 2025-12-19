Karmela se odlučuje na očajnički potez, Vrilo je u šoku

Karmela proživljava pravu noćnu moru, čitavo Vrilo vidjelo ju je kako u donjem rublju pokušava ući u svoj dom. Dok joj Ivica i Veljko pomažu, Marko se smije njezinoj nevolji. Cijelo selo je u šoku, a inspektor Sikirica i Veljko pokušavaju dokučiti tko je napravio Karmeli takvu sramotu.

Dok se Karmeli ruši svijet, sestre Runje pripremaju se za zaručničku zabavu kod Vukasovih. Mirjana i Ante u suzama se prisjećaju Petra prije nego što će prirediti zabavu u čast Cvite i Nikole. Rajku muči sve ono što joj je rekla Ferida i ne planira odustati tako lako od tjeranja istine.

Ante koristi svaku priliku da se približi Kati, a Marko se pokušava zbližiti sa Zorom. Čavka i Vice pravi su neprijatelji, a Karmela se u samoći odlučuje na očajnički potez!

