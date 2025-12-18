'Ili novac danas ili krv sutra!' Von der Leyen odlučna, Kremlj: 'Odnosi s Amerikom su razoreni'

U Bruxellesu se održava ključni sastanak o financiranju Ukrajine.

Zelenski je poslao dramatičnu poruku vezanu uz zamrznutu rusku imovinu: „Imamo veće rizike.“

Von der Leyen poručila je da neće otići sa sastanka bez rješenja.

Rusija je zaprijetila protumjerama ako bi SAD nastavio s nuklearnim testiranjima.

Tusk: „Stvar je jednostavna – ili novac danas ili krv sutra.“

Razgovara se o „reparacijskom zajmu“ koji bi se temeljio na korištenju zamrznute imovine Ruske središnje banke, a Ukrajina bi dobila beskamatni zajam preko Europske komisije.

Kremlj: 'Odnosi s SAD-om su narušeni'

18.56 - Kremlj smatra da su odnosi Rusije i SAD-a narušeni, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA, prenosi Sky News.

Međutim, s obzirom na napredak koji se postiže u vezi s Ukrajinom, Kremlj se nada da se situacija može obnoviti. Ako Washington uspije posredovati u postizanju mirovnog sporazuma, vjeruje se da bi to ojačalo veze između dviju zemalja.

Dvije opcije na stolu u Bruxellesu

18.45 - Samit čelnika Europske unije, koji počinje u četvrtak, ne smije se završiti bez odluke o financiranju Ukrajine, poručili su uoči sastanka predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Nećemo napustiti Europsko vijeće bez konačne odluke o financiranju ukrajinskih potreba za 2026. i 2027", rekao je po dolasku na samit Antonio Costa.

"Podržavam izjavu predsjednika Europskog vijeća da ne možemo završiti samit bez rješenja za financiranje Ukrajine u sljedeće dvije godine", rekla je je von der Leyen.

Financiranje Ukrajine ključna je tema samita, kojima se u četvrtak pridružio ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski.

Važe se između dvije opcije koje je predložila Europska komisija - prva je zajedničko zaduživanje uz jamstvo europskog proračuna, a druga bi opcija bila beskamatni zajam Ukrajini na temelju zamrznute ruske imovine koji bi trebala vratiti tek ako i kada Rusija plati ratnu odštetu.

Za prvu opciju potrebna je suglasnost svih država članica koju je u ovoj situaciji nemoguće dobiti, a za druga je dovoljna kvalificirana većina.

Merz za reparacijski zajam

Belgija je zemlja u kojoj je većina zamrznute ruske imovine i ona je pružila otpor ideji reparacijskog zajma. S druge strane, njemački kancelar Friedrich Merz najveći je zagovornik reparacijskog zajma.

"Znate moj stav, želim da zamrznutu rusku imovinu koristimo za financiranje Ukrajine. Ne vidim bolju opciju", rekao je Merz.

Tusk: 'Ili novac ili krv sutra'

Dramatičniji je bio poljski premijer Donald Tusk koji je rekao: "Danas je pred nama jednostavan izbor: ili novac danas ili krv sutra. Pojasnio je da pritom ne govori o Ukrajini, nego o Europskoj uniji.

Zelenski je poručio da se odluka o financiranju mora donijeti do kraja godine ili će se u suprotnom naći u velikim problemima jer će imati veliku rupu od 50 milijardi u proračunu za sljedeću godinu i to ako se ne postigne dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za bespovratni zajam Ukrajini.

Nakon što je u posljednjem satu održao konferenciju za novinare u Bruxellesu, Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama dodatno objasnio svoje stavove o korištenju zamrznute ruske imovine.

U nizu kratkih objava na X-u, podsjećajući na svoj govor pred Europskim vijećem, ukrajinski predsjednik rekao je da je Rusija izgubila "sve što je pokušala iskoristiti da zaprijeti ili slomi" Kijev i Europu.

Nastavio je: „Ako smo svi toliko postigli, kako se onda Europska unija sada može raspasti?“

„Odluka koja je sada na stolu – odluka o potpunom korištenju ruskih resursa za obranu od ruske agresije – jedna je od najjasnijih i moralno najopravdanijih odluka koje su ikada mogle biti donesene.“

