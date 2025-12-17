Srpski ministar: 'Hrvatsku treba kazniti kao Ukrajinu - oduzimanjem teritorija'

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina izrekao je na jednoj srbijanskoj televiziji šokantne izjave pa i to da se "Hrvatska mora kazniti - kao i Ukrajina - oduzimanjem teritorija".

"Hrvati, ako bi mogli spasiti dušu, to bi mogao biti pogled u sebe same. Ja znam da je to strašna scena – pogledati sami sebe, jer i najobičnijim ljudima teško je to učiniti, a kamoli takav refleksivni akt jedne nacije, jer oni bi zasigurno imali što vidjeti. MIslim da se oni se oje te velike kazne. I malo dijete očekuje kaznu kad napravi nešto loše."

Novinarka je pitala tko bi ih kaznio? "Imamo Tonina Piculu, izvjestitelja EU-a za Srbiju, koji nekako traži da se odreknemo svega srpskog", bilo je pitanje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ministar Bratina je odgovorio: "Kao Ukrajinci, oni moraju platiti to teritorijem – nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati – to je bezveze. Ali Hrvatska se mora kazniti za strašno sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, i naročito do početka 90-ih i čitavog socijalizma, gdje su crvene ustaše vodile hrvatski dio Komunističke partije."

Tonino Picula, crvene ustaše i Hrvati koji svoju kaznu moraju platiti teritorijem



Ministar informisanja Srbije, Prosinac 2025. pic.twitter.com/ieozh1fcfM — Dom (@croarsenal) December 16, 2025

Večernji list neslužbeno doznaje da je Domovinski pokret već upoznao Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s ovim slučajem i da će tražiti od koalicijskih partnera u vladi primjerenu reakciju države na ispad srbijanskog ministra Bratine.

POGLEDAJTE VIDEO Od 'europskih mladih svinja' do ubojite rakete: Putin najavio nove vojne akcije, stigao mu odgovor