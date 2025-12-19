Scena iz ‘Divljih pčela’ koja je rasplakala gledatelje: 'Sad je došao red na mene'

U RTL-ovoj seriji ‘Divlje pčele’ gledatelje je dirnula snažna i tiha scena između Mande i njezina sina Jerka. Uvjerenja da mu je postala teret, Manda ga pokušava nagovoriti da ode, da se posveti sebi, pronađe djevojku i živi život bez osjećaja obveze prema njoj. Iza tih riječi ne krije se hladnoća, već duboka majčinska briga i strah da sputava sreću vlastitog djeteta.

„A tamo možda nađeš neku curu, tako da ja mogu Bogu u miru“, izgovorila je tiho, a potom dodala: „Teret sam ti. Teret, sine.“

Prisjećanje koje mijenja sve

Suočen s majčinom boli, inspektor Jerko pokazuje stranu koju rijetko viđamo – nježnost i ranjivost. Podsjeća je na trenutak iz svoje mladosti, kada je kao šesnaestogodišnjak teško stradao nakon pada s bicikla.

„Majko, sjećaš li se kad sam pao s bicikla? Tri mjeseca si me nosila na leđima, kud god je tribalo. Imao sam šesnaest godina, bio sam veći i teži nego što si ti danas“, rekao je, vraćajući je u vrijeme u kojem je njezina snaga bila neupitna.

„Sad je red na mene“

Jerko tim riječima jasno daje do znanja da je briga koju je godinama primao sada njegova odgovornost i privilegija. Od trudnoće, djetinjstva pa sve do odraslih dana, Manda je bila njegov oslonac – i sada želi uzvratiti.

„Sad je došao red na mene“, izgovorio je odlučno. „Nisi ti meni teret.“

Reakcije gledatelja: scena koja je pogodila ravno u srce

Emotivna razmjena nije prošla nezapaženo. Društvene mreže brzo su se ispunile komentarima gledatelja koji su priznali da ih je scena duboko dirnula. Mnogi su se u odnosu Jerka i Mande prepoznali – kao djeca koja brinu za svoje roditelje ili kao roditelji koji se boje da postaju teret.

„Najljepša scena serije do sada“, napisao je glumac Alan Blažević, a nizali su se i komentari poput „ovo nije gluma, ovo je život“, „srce mi se steglo“ i „svatko od nas ima ovakav razgovor, samo ga rijetko izgovori naglas“.

Likovi koji nose emociju

Snaga ove scene leži i u suptilnoj glumi. Inspektor Jerko Sikirica, inače čvrst i suzdržan, upravo u odnosu s majkom pokazuje svoju najranjiviju stranu. Alen Šalinović emociju donosi nenametljivo, bez patetike, dok Mirela Brekalo Mandu gradi s toplinom i tišinom koja govori više od riječi.

Upravo zato ova scena ostaje jedna od onih koje se ne zaboravljaju lako.

