Bivši muž Katy Perry o njezinoj vezi s Trudeauom: 'Ne stavljaj me u isti koš s tim tipom'

Američki glumac Russell Brand (50) u četvrtak je komentirao vezu svoje bivše supruge i popularne pjevačice Katy Perry (41) i Justina Trudeaua, bivšeg kanadskog premijera, nazvavši ga „globalističkim potrčkom“ tijekom skupa konzervativne organizacije Turning Point USA u Phoenixu. Brand se, obraćajući se publici, prisjetio braka s pjevačicom Katy Perry, s kojom je bio u braku od 2010. do 2012. godine, te je njezinu novu romansu povezao s politikom. „Bio sam oženjen Katy Perry. I dalje je volim i drago mi je da njezina majka čuje kako to govorim, ali…“, rekao je Brand, pa dodao kako mu veza s Trudeauom nikako ne sjeda, piše Daily Mail.

Naglasio je da mu nije smetala njezina prethodna veza s glumcem Orlandom Bloomom, no Trudeau je, kako je rekao, druga priča. „Orlando Bloom mi je bio u redu, ali Justin Trudeau? Ma daj. Nemoj me stavljati u isti koš s tim tipom“, poručio je.

Foto: Profimedia

Postao Republikanac?

Brand je posljednjih godina znatno promijenio svoje političke stavove. Tijekom pandemije covida sve se više približio konzervativnim pogledima, zbog čega je često bio na meti kritika, osobito zbog potpore teorijama zavjere. Mediji su primijetili da je nekadašnje lijeve, antikapitalističke stavove spojio s idejama i strahovima nove američke desnice. Nastupao je i na političkim skupovima, uključujući događaj u sklopu kampanje Roberta F. Kennedyja Jr., a kasnije je prisustvovao i Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, gdje je javno podržao Kennedyja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Političko neslaganje

Njegovi stavovi u oštrom su kontrastu s političkim profilom Justina Trudeaua, dugogodišnjeg čelnika Liberalne stranke Kanade, koji je zemlju vodio od 2015. do 2025. godine. Trudeau i Katy Perry prvi su put zajedno viđeni krajem srpnja, kada su večerali u restoranu Le Violon u Montrealu. Vezu su službeno potvrdili na Instagramu ranije ovog mjeseca, nakon višemjesečnih nagađanja, a Trudeau je početkom prosinca podijelio i zajedničku fotografiju s Perry, bivšim japanskim premijerom Fumiom Kishidom i njegovom suprugom.

Foto: Fumio Kishida/x Via Bestimage/bestimage/profimedia

Godina razvoda

Perry se ranije ove godine razišla s Orlandom Bloomom, s kojim ima petogodišnju kćer Daisy. Trudeau se, pak, 2023. razveo od supruge Sophie Grégoire, s kojom ima kćer Ella-Grace, danas 16-godišnjakinju. U međuvremenu, Brand iza sebe ima izuzetno turbulentnu godinu. U Ujedinjenom Kraljevstvu optužen je za pet kaznenih djela, uključujući napad i silovanje, na temelju optužbi četiri žene. On sve navode negira, a suđenje mu je zakazano za lipanj 2026. godine.