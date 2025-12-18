FREEMAIL
Mercedesom uništio šest auta: Policajci ostali u šoku kad su mu pretražili vozilo

Foto: Profimedia/ilustracija

Vozač i njegov suputnik (28) u bijegu su zadobili lakše tjelesne ozljede, a procjenjuje se da materijalna šteta iznosi oko 41 tisuću eura

18.12.2025.
12:50
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Muškarac (40) udario je u čak šest parkiranih automobila dok je u srijedu navečer bježao policiji kroz Wuppertal u Njemačkoj, javlja BILD

Policija je navela da je oko 23.00 sati u lijevom zavoju izgubio kontrolu nad Mercedesom C-klase, udario u automobile, a uz to oštetio razvodnu kutiju i zid kuće.

Na drogama i bez vozačke 

Vozač i njegov suputnik (28) u bijegu su zadobili lakše tjelesne ozljede, a procjenjuje se da materijalna šteta iznosi oko 41 tisuću eura.

Istraga je utvrdila da je 40-godišnjak bio pod utjecajem droga i da nije imao važeću vozačku dozvolu. 

U Mercedesu su policajci pronašli sumnjive alate za provalu i malu količinu kanabisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: Pogledajte što je ostalo od automobila

NjemačkaMercedesPrometna Nesreća
