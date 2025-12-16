Auto potpuno smrskan, mladi policajac ostao prikliješten: Objavljene jezive fotografije

Policijsko vozilo tijekom hitne intervencije u noći na utorak sudarilo se s osobnim automobilom u njemačkom Leipzigu, a mladi policajac (27) zadobio je teške tjelesne ozljede, javlja Fenix.

Nakon dojave o aktiviranom alarmu, policija je nešto prije 4.00 sati krenula na intervenciju.

Policijski auto kretao se ulicom Lützner prema centru grada, a pritom je koristio posebna posebna pravila prolaska te je uz uključena svjetlosna i zvučna upozorenja prošao kroz crveno svjetlo na križanju s Kijevskom ulicom.

Udario u drvo

Tada je u križanje s desne strane ušao 47-godišnji vozač automobila marke Opel Astre. Vozila su se sudarila, a policijski auto od siline udarca odbačen je preko križanja. Završio je na suprotnoj strani kolnika i udario u stablo uz cestu, dok je Opel ostao zaustavljen na raskrižju.

Vozačica (30) policijskog auta i vozač Opela zadobili su lakše tjelesne ozljede, dok je 27-godišnji policajac koji se vozio na suvozačkom mjestu ostao prikliješten u autu. Vatrogasci su ga morali izvlačiti teškom hidrauličnom opremom, nakon čega je završio u bolnici gdje su mu liječnici pružili daljnju pomoć.

Bild objavio fotografija

Procjenjuje se da materijalna šteta iznosi oko 60 tisuća eura, a policija provodi daljnju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti teške prometne nesreće. Njemački Bild objavio je fotografije na kojima se vidi sva silina sudara.

Desna strana policijskog auta je smrskana, a nema ni krova, kojeg su vatrogasci morali skinuti kako bi spasili policajca. Prednji dio Opel Astre također je značajno oštećen. OVDJE pogledajte fotografije.

