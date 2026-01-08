Policajci na autocesti A7 zaustavili vozača pa saznali da je počinio kazneno djelo

Posada policijskog presretača u srijedu je kod Matulja tijekom nadzora u prometu otkrila muškarca (42) za kojim je prije godinu dana bila raspisana potraga, javlja Policijska uprava primorsko-goranska.

Policajci su na autocesti A7 zaustavili 42-godišnjaka koji je tijekom vožnje u autu riječkih registracija nepropisno koristio mobitel, a nije bio ni vezan.

Tijekom postupanja, policija je utvrdila da je riječ o muškarcu kojeg se sumnjiči da je prije godinu dana počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Odmah su ga uhitili i priveli u I. policijsku postaju Rijeka na kriminalističko istraživanje.

Teško ozlijedili Hrvata

U priopćenju policija navodi da se 42-godišnjaka sumnjiči da je jedan od supočinitelja koji su prije točno godinu dana, 8. siječnja 2025. godine, na terasi trgovačkog centra u Osječkoj ulici u Rijeci, napali i teško ozlijedili Hrvata (41).

Zbog osnovane sumnje da je 42-godišnjak supočinitelj, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu. Uz to je sankcioniran i zbog prekršaja koje je počinio u prometu te će morati platiti kaznu u iznosu od 260 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male