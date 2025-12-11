Prometna nesreća na A6: Sudarila se dva kamiona, dvoje prevezeno u bolnicu
'Zbog prometne nesreće na autocesti A6 kod kod odmorišta Cernik-Čavle u smjeru Rijeke vozi se usporeno, korisnike molimo za strpljenje'
Na autocesti A6 između Kikovice i Čavla u četvrtak oko devet sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva kamiona.
"Radimo tu na rekonstrukciji autoceste pa sam sve vidio. Jedan kamion vozio je po autocesti, a drugi je taman izlazio s benzinske i pokupio je ovog prvog", rekao je čitatelj za 24sata.
U nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su hitno prevezene u KBC Rijeka.
Upozorenje HAK-a
"Zbog prometne nesreće na autocesti A6 kod kod odmorišta Cernik-Čavle u smjeru Rijeke vozi se usporeno, korisnike molimo za strpljenje", poručili su iz HAK-a.
Vozače su upozorili na smanjenu vidljivost zbog magle u unutrašnjosti, kao i na vlažne i skliske kolnike na kojima bi moglo biti poledice zbog niskih temperatura.
"Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, voze s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima i tijekom dana te poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova", kazali su.
