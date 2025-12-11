FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Tri osobe ozlijeđene /

Stravični slučaj u Poljskoj: Blokirali cestu i napali Španjolce

Stravični slučaj u Poljskoj: Blokirali cestu i napali Španjolce
×
Foto: Konrad Zelazowski/alamy/profimedia

Prema policiji, do sada je uhićeno sedam osoba u vezi s ovim slučajem. Policija je također navela da je zaplijenila, između ostalog, "balaklave, teleskopske palice, drvene štapove i metalne rezače"

11.12.2025.
12:02
Hina
Konrad Zelazowski/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tri su osobe hospitalizirane nakon napada na španjolske nogometne navijače u istočnoj Poljskoj, objavila je u četvrtak lokalna policija.

Prema policiji, dva su automobila blokirala dva autobusa sa španjolskim navijačima na autocesti u blizini Ostrowa Mazowiecke, na istoku zemlje, između srijede navečer i četvrtka ujutro.

"Tada se iz obližnje šume pojavilo pedesetak ljudi, neki s maskama. Došlo je do sukoba", objavila je na X-u regionalna policija Mazovia. "Zahvaljujući dolasku policije, izbjegnuta je eskalacija. Ekipa hitne pomoći pružila je prvu pomoć ozlijeđenima, a tri osobe su prevezene u bolnicu", dodala je policija, ne navodeći nacionalnosti ozlijeđenih.

Prema poljskim medijima, autobusi su prevozili navijače španjolskog nogometnog kluba Rayo Vallecano, koji su putovali u Bialystok (istok) na utakmicu koja se trebala igrati u četvrtak navečer protiv poljske momčadi Jagiellonia u sklopu Konferencijske lige.

Prema policiji, do sada je uhićeno sedam osoba u vezi s ovim slučajem. Policija je također navela da je zaplijenila, između ostalog, "balaklave, teleskopske palice, drvene štapove i metalne rezače".

POGLEDAJTE VIDEO: Odlazak na Svjetsko prvenstvo i navijanje za Hrvatsku je putovanje života

Blokada PrometaObračunSukob NavijačaPoljskaRayo VallecanoJagiellonia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Tri osobe ozlijeđene /
Stravični slučaj u Poljskoj: Blokirali cestu i napali Španjolce