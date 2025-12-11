Drugačija frizura, neobična moda: Mnogi neće prepoznati Severinu na fotografijama starim 20 godina

Na današnji dan, prije punih dvadeset godina, splitske Gripe tresle su se pod naletom emocija, hitova i euforije. Legendarna sarajevska grupa Crvena jabuka i tada već zvijezda u usponu, a danas jedna od najvećih regionalnih pjevačica, Severina (53), udružili su snage u koncertu koji se i danas prepričava.

Pred prepunom dvoranom izveli su svoje najveće hitove, a publika je u glas pjevala stihove koji su obilježili generacije. Od “Tuge ti i ja” i “Ima nešto od srca do srca”, do Severininih ranih uspješnica, atmosfera je bila toliko nabijena da su mnogi taj nastup opisali kao “noć koju Split neće zaboraviti”.

Karizmatični Dražen Žerić Žera (61) i uvijek energična Severina te su večeri zabavljali satima publiku.

Kako je ta magična noć izgledala, te koliko su se Žera i Severina promijenili kroz proteklih 20 godina – pogledajte u našoj galeriji.