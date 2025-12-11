Proračun je povučen, a masovni prosvjedi se nastavljaju: 'Već smo najsiromašniji, ne želimo još i euro'

Tisuće Bugara izašle su u srijedu navečer na ulice, bijesne zbog manjinske vlade koju optužuju da godinama ne uspijeva stati na kraj raširenoj korupciji u najsiromašnijoj članici EU-a, piše Reuters.

Masovni prosvjedi zahvatili su Sofiju, ali i desetke drugih gradova diljem zemlje, dok Bugarska odbrojava posljednje trenutke do uvođenja eura 1. siječnja, a atmosfera je sve samo ne slavlje.

Na zgradu parlamenta u središtu Sofije prosvjednici su laserima projicirali riječi "Ostavka", "Za poštene izbore" i "Mafija van".

Povučen proračunski plan

"Mislim da će energija naroda postupno prisiliti vladu da odstupi jer su potrebne mnoge reforme", rekao je stanovnik Sofije Dobri Lakov (64).

Bugarski će parlament u četvrtak glasati o nepovjerenju vlasti premijera Rosena Željazkova, što je šesto takvo glasanje otkako je preuzeo vlast u siječnju ove godine.

Zbog masovnih prosvjeda vlada je prošli tjedan povukla svoj proračunski plan za 2026. godinu, koji je bio izražen u eurima. Oporbene stranke i druge organizacije rekle su da prosvjeduju protiv planova povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se financirala veća državna potrošnja.

'Nema ostavke dok Bugarska nije u eurozoni"

Prosvjedi su se nastavili nesmanjenom žestinom bez obzira na to što je vlada povukla proračunski plan. Bugarska je zemlja koja je u posljednje četiri godine održala sedam nacionalnih izbora, posljednji u listopadu 2024. godine.

"Konačno je vrijeme da u Bugarsku dođe normalnost i da se oslobodimo oligarhije, mafije i snaga koje ih predstavljaju", rekao je It stručnjak Angelin Bahchevanov.

Bugarska novinska agencija (BTA) je izvijestila u srijedu da je Bojko Borisov, bivši premijer i čelnik vladajuće stranke GERB, rekao da su partneri u vladajućoj kolaciji dogovorili da neće dati ostavku prije nego što se Bugarska pridruži eurozoni ulaskom u 2026. godinu.

"Uči ćemo u eurozonu, čak i ako vlada da ostavku", rekao je Asen Vasilev iz reformističke oporbene stranke "Nastavljamo s promjenama", koja je bila među organizatorima prosvjeda.

