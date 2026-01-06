Skandalozno priznanje gradonačelnika nakon tragičnog požara: Klub smrti pet godina radio bez inspekcije

Švicarski bar Le Constellation nije bio pod inspekcijskim nadzorom od 2020. godine, potvrdili su dužnosnici nakon strašne tragedije u kojoj je poginulo 40 ljudi.

Gradonačelnik Crans-Montane, Nicolas Feraud, izjavio je na konferenciji za novinare da su sve prskalice, od sada zabranjene u zatvorenim prostorima. Vjeruje se da su upravo prskalice, koje su konobari nosili na bocama, uzrok tragičnog požara u novogodišnjoj noći.

U incidentu u baru Le Constellation na Novu godinu ozlijeđeno je ukupno 116 osoba, od kojih je više od dvije trećine još uvijek u bolnici.

Općina 'duboko žali'

Općina Crans-Montana objavila je priopćenje u kojem navode da "duboko žale" zbog otkrića o "propustu u provođenju periodičnih inspekcija" na toj lokaciji u razdoblju između 2020. i 2025. godine, piše Sky News.

Gradonačelnik je dodao i da su vlasti zatvorile još jedan objekt kojim upravljaju voditelji bara Le Constellation. Prema riječima glavnog tužitelja regije Valais, oni su osumnjičeni za ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja te nehajno izazivanje požara.

Izvješće o zaštiti od požara iz 2019. godine za taj objekt nije spominjalo nikakve probleme, rekao je gradonačelnik, dodajući kako je osiguranje u to vrijeme smatralo da je zvučna izolacijska pjena korištena u baru prihvatljiva.

