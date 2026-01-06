Procurila stara snimka iz bara u Švicarskoj: Tragedija je bila pitanje vremena? Bivši zaposlenici otkrili detalje

Da je tragedija u švicarskom baru Le Constellation mogla biti izbjegnuta, jasno pokazuje snimka nastala na dočeku 2020. godine.

Na snimci koja je nastala prije šest godina, jedan od zaposlenika upozorio je goste na rizik od zapaljenja zvučne izolacije na stropu lokala, objavio je švicarski javni servis RTS.

"Pazite na pjenu!‘, tim je riječima zaposlenik bara Le Constellation u Crans-Montani upozorio goste tijekom novogodišnje noći 2019./2020. Obratio se tada gostima koji su naručili boce pjenušca za proslavu Nove godine, ukrašene prskalicama. Upravo se te prskalice smatraju uzrokom požara u kojem je preminulo 40, a ozlijeđeno 116 ljudi.

Svjedočanstvo autorice videa

Snimka se pojavila se u javnosti nakon nezapamćene tragedije na ovogodišnjem dočeku Nove godine. RTS je došao u posjed snimke i razgovarao s autoricom, koja je nekoć bila redovita gošća lokala.

"Sjećam se da smo bili jako blizu stropa i upravo zato je konobar reagirao. Rekao je: ‘Pazite na pjenu, pazite na pjenu’. Mislim da je, kao odrasla osoba, bio svjestan da postoji potencijalna opasnost", ispričala je autorica videa.

Nestručna obnova bara

Od samog početka, tijekom nestručne obnove bara, koju su 2015. proveli vlasnici, bilo je primjedbi na korištene materijale i poštivanje protupožarnih standarda. Dva ugledna građanina Crans-Montane potvrdila su za RTS da su već tada izrazili zabrinutost, dok su ih vlasnici uvjeravali da je sve u redu.

Bivši zaposlenik Le Constellationa također je potvrdio da je odavno postojala zabrinutost oko zapaljenja izolacijske pjene, zbog čega su konobari svaki puta svjesno preuzimali rizik.

"Često smo boce s prskalicama nosili visoko u zraku kako bismo istaknuli tu bocu. Moglo se dogoditi i da ja budem taj koji će zapaliti strop", kazao je zaposlenik.

Zaključan izlaz za nuždu

Ovaj svjedok ističe i još jedan važan sigurnosni propust, a to je izlaz za nuždu, koji to zapravo i nije bio.

"Nismo ga mogli otvoriti, bio je blokiran. Sjećam se da mi je to smetalo kada bih iznosio smeće ili čaše jer sam se svaki put morao vraćati gore. Nisam imao pristup tom izlazu", ispričao je bivši zaposlenik.

Jedini izlaz iz podruma bile su, dakle, strme i uske stepenice koje su vodile do bara u prizemlju, odakle se zatim moralo izaći kroz vrata natkrivene terase od pleksiglasa. Ta vrata također nisu bila po propisima jer su se otvarala prema unutra, a ne u smjeru bijega, što je osnovno sigurnosno pravilo kako bi se izbjeglo nagomilavanje ljudi u slučaju panike. Upravo se to dogodilo u noći požara.

Ostaje pitanje jesu li i zašto sve ove sigurnosne propuste promaknule vlastima zaduženima za protupožarnu zaštitu. Za sada je nemoguće dobiti jasne odgovore od općinskih i kantonalnih vlasti u Valaisu.

