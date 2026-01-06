Mario Kovačević nije se pojavio na pripremama Dinama

U Dinamu su se danas okupili igrači koji će krenuti na pripreme u slovenski Čatež, no na prozivci ih nije dočekao Mario Kovačević.

Dinamov strateg, kako doznaju 24sata, razbolio se te će se momčadi u Sloveniji pridružiti naknadno, kada se oporavi od temperature. Iz istog je razloga Kovačević danas izostao i s konferencije za medije uoči puta u Sloveniju, gdje će Modri boraviti od 6. do 17. siječnja. Za sada je dogovorena jedna pripremna utakmica, protiv austrijskog Hartberga 15. siječnja.

Plave nakon povratka u Zagreb očekuje utakmica Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a 22. siječnja, dok tri dana kasnije igraju protiv Osijeka.

