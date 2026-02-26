Povratak korijenima, susret tradicije i budućnosti kroz oči mlade TikTok kreatorice

Kada putovanje nije samo odlazak na novu destinaciju, nego i povratak vlastitim korijenima, svaka ulica, okus i susret dobivaju dublje značenje. Upravo takvo iskustvo donosi putopis Crew TikTok kreatorice Aline Debogović, koja je nedavno boravila u Kini, zemlji snažnih kontrasta u kojoj se stoljetna tradicija i tehnološka budućnost susreću na svakom koraku.

Za Alinu je ovo bilo više od turističke avanture. Kao polu-Kineskinja s majčine strane, posjetila je obitelj u Zhejiangu, bila na bratićevu vjenčanju i obišla gradove Qingtian, Lishui, Fuzhou, Quanzhou i Wenzhou.

Foto: Privatni album

Putovala je sa sestričnom i obiteljskom prijateljicom, upoznavala nove ljude tijekom kasnih street-food večera koje se, kaže, pamte cijeli život.

„Kina je toliko ogromna da je greška pokušati vidjeti sve. Bolje je izabrati nekoliko gradova i stvarno ih doživjeti”, savjetuje.

@alinathehuman Ovo je slika moga dana, mojih resursa i vrlo sam svjesna da je totalno drugačije kada me netko može ugostiti + poznavati ljude u drugim državama koje će me i počastiti, imam puno sreće i zahvalnosti u srcu ❤️ također se nadam da Riki neće morati brisati zle komentare pod ovom objavom, uživajte i hvala vam na gledanju! ♬ original sound - Alina

Preporučuje kombinaciju velikih gradova i manjih mjesta, nacionalne parkove, barem jedan veliki hram, a ako ste blizu Šangaja i Disneyland. I, naravno, ne propustite posjetiti pande.

@alinathehuman svaki put sve veća privilegija ! o bo ža vam pande 🤍🖤❤️🤍🖤 ♬ Happiness - Piero Piccioni

Put koji je započeo kao intiman povratak korijenima pretvorio se u iskustvo koje, kako kaže, svaki europski putnik mora doživjeti barem jednom.

„Svaki put kad dođem u Kinu, imam osjećaj da se vraćam dijelu sebe koji u svakodnevici zaboravim. To nije samo putovanje, to je emocionalni reset”, govori Alina.

Bez pripreme u Kini ne ide

Foto: Privatni album

Kina nije destinacija na koju se ide bez pripreme. WeChat ondje služi za sve, od poruka do kupnje karata za brze vlakove i plaćanja u trgovinama, dok je AliPay druga ključna aplikacija bez koje je teško funkcionirati.

Google i zapadne društvene mreže u potpunosti su blokirane, pa je VPN nužno postaviti prije dolaska. „Ako to ne napravite ranije, praktički ste offline”, upozorava Alina.

Savjetuje i kupnju lokalne SIM kartice odmah na aerodromu jer je povoljnija od e-SIM opcija. Dobra vijest za hrvatske putnike: viza trenutačno nije potrebna (do kraja 2026.), a iako iz Hrvatske nema direktnih letova, iz Budimpešte se može putovati bez presjedanja.

Engleski jezik nije čest, ali osmijeh i riječ „hvala” čine čuda. Lokalci rado pomažu, a aplikacije za prevođenje brzo rješavaju nesporazume.

Okusi koji su je potpuno osvojili

Najveće iznenađenje? Hrana. U Fujianu dominiraju slatkasto-kiseli okusi i morski specijaliteti, dok Zhejiang nudi slanije, blago kiselkaste note i fantastičan riblji roštilj.

„Nemoguće je ostati gladan. Hrana je jeftinija nego kod nas, a probala sam voće za koje nisam ni znala da postoji. Yangmei mi je favorit – kažu da te bobice uljepšavaju izgled, pa sam jela bez grižnje savjesti”, smije se.

@alinathehuman radije bi taj smelly tofu nego riblji žele iskreno ♬ 轻松慵懒的爵士钢琴曲 红茶伴侣 - 废铁

Gradovi žive 24 sata dnevno, taksi je pristupačan preko aplikacije DiDi, a street shopping i cjenkanje dio su zabave.

Foto: Privatni album

„Popravila sam kameru na mobitelu za 60 eura u 35 minuta. U Zagrebu su tražili 300 i nekoliko dana čekanja. To savršeno opisuje koliko je sve ondje brzo i dostupno.”

Jedan od najupečatljivijih dojmova jest kontrast koji zapravo savršeno funkcionira: stariji koriste mobilna plaćanja, mladi nose tradicionalnu odjeću, a partije mahjonga uz čaj i dalje su omiljeni društveni ritual.

Foto: Privatni album

Posjet rižinim poljima pokazuje koliko se snažno čuva tradicija, čak i dok se društvo ubrzano digitalizira.

„Uvijek se vratim s osjećajem da sam bogatija – ne materijalno, nego iznutra. Kina me podsjeti tko sam i koliko je važno ostati znatiželjan prema svijetu.”- zaključuje Alina čije su priče iz Kine privukle velik broj pregleda.

