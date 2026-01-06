Ovi dinamovci idu na pripreme, na popisu i čudesni wunderkind o kojem svi pričaju

Nogometaši Dinama u utorak, na Sveta tri kralja, počinju pripreme za nastavak SHNL sezone i Europske lige, a tijekom dana Plavi će otputovati u Čatež, gdje će boraviti na pripremama do 17. siječnja.

Na put u Čatež na pripreme idu 33 igrača

Na put ide ukupno 33 igrača, a među njima, kao što je već ranije najavljeno, neće biti Ronaëla Pierre-Gabriela te Dine Perića i Morena Živkovića, koji su blizu odlaska u Vukovar 1991., piše Germanijak. Izostavljen je i Mateo Lisica, koji se oporavlja od mononukleoze.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Pozornost privlači ime 18-godišnjeg Dinamovog wunderkinda Krešimira Radoša, rođenog 14. siječnja 2008. godine. To je čest potez kod mladih talenata koje klub želi “testirati” u pripremnim utakmicama i treninzima s prvom momčadi. Riječ je o bivšem kadetskom napadaču koji je prošle sezone postigao 32 gola u 30 utakmica, a danas nastupa u veznom redu. Radoš je primarno defenzivni vezni, ali može igrati i napadačkije u sredini terena. Radoš je prošao omladinsku školu Dinama i od sezone 2025./26. igra za Dinamo U19, gdje se smatra jednim od perspektivnih mladih igrača.

Juan Córdoba na popisu

"U sredini terena kombinira fizičku snagu i tehničke sposobnosti, zbog čega ga klub koristi u važnim utakmicama juniorskih natjecanja", navodi o Krešimiru Radošu Transfermarkt.

Krešimir je reprezentativac Hrvatske u mlađim selekcijama, što potvrđuje njegov status talentiranog mladog igrača.

U Maksimiru u mladog Krešimira Radoša polažu velika očekivanja i vjeruju da je riječ o igraču o kojem će se tek govoriti. Na popisu putnika nalazi se i Juan Córdoba.

Na pripreme u Čatež putuju:

Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Danijel Zagorac, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arber Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Matteo Pérez Vinlöf, Cardoso Varela, Moris Valinčić, Scott McKenna, Josip Mišić, Kevin Theophile-Catherine, Fran Topić, Noa Mikić, Sergi Domínguez, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović, Raul Torrente, Juan Córdoba, Branko Pavić, Anđelo Šutalo, Sven Šunta, Tai Žnuderl, Patrik Horvat i Krešimir Radoš.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo