Snjegović sa šalom Dinama i Hajduka podigao prašinu: 'Ovo u Splitu ne bi prošlo!'

Zagreb je nakon 13 godina dočekao pravi snijeg, a studenti doma Stjepan Radić na Jarunu brzo su ga pretvorili u, navijačku priču. Dvojica studenata izgradila su dvometarskog snjegovića ukrašenog šalovima Dinama i Hajduka.

Fotografija je objavljena u studentskoj Facebook grupi s više od 52 tisuće članova i odmah izazvala buru komentara. Dok su jedni potez doživjeli kao provokaciju i “neoprostivo miješanje”, drugi su u snjegoviću vidjeli poruku zajedništva i rijedak prizor tolerancije.

Foto: Facebook

"Zamisli da se u Splitu stavi Dinamov grb..."

"Ovo u Splitu ne bi prošlo. Uvijek je jednosmjerna tolerancija na relaciji ZG-ST"

"Jednog se bira da se voli, a za drugog navija."

Snijeg se, čini se, brže topi nego navijačke podjele.

