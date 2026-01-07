Evo kakvu je Dinamo ponudu poslao za Dominika Livakovića

Saga oko povratka Dominika Livakovića u Dinamo dobiva novi, konkretan zaplet. Nakon tjedana nagađanja i medijskih napisa, ugledni turski novinar Yağız Sabuncuoğlu, poznat po pouzdanim informacijama s tamošnje nogometne scene, objavio je detalje službene ponude koju je zagrebački klub poslao na adresu Fenerbahçea.

Posudba s opcijom otkupa od četiri milijuna eura

Prema informacijama koje je objavio Sabuncuoğlu, Dinamo je turskom velikanu poslao ponudu za šestomjesečnu posudbu s opcijom otkupa ugovora na kraju sezone. Ključni detalj je iznos otkupne klauzule, koja je postavljena na četiri milijuna eura. Ovo je značajan pomak u odnosu na ranije medijske spekulacije koje su baratale iznosima između dva i tri milijuna eura.

Dinamo Zagreb livakoviç için 4 milyon Euro 💶 satın alma opsiyonu ve kiralama sundu pic.twitter.com/oWv9MFgjvq — 4 BÜYÜKLER FUTBOL HABERLERİ (@PecenOsman38632) January 7, 2026

Ova ponuda predstavlja i drastičnu promjenu strategije u odnosu na prvi pokušaj Dinama. Naime, prva ponuda, koja je glatko odbijena, navodno nije uključivala nikakvu naknadu za posudbu niti opciju otkupa, a predviđala je da bi zagrebački klub pokrivao samo manji dio Livakovićeve godišnje plaće, koja iznosi oko 3,3 milijuna eura. Fenerbahçe takve uvjete nije ni razmatrao, što je natjeralo upravu Dinama na čelu sa Zvonimirom Bobanom da formulira znatno ozbiljniji prijedlog.

Livakovićeva želja je isključivo Maksimir

Dok se klubovi dogovaraju oko financija, ključni faktor cijelog transfera ostaje sam Dominik Livaković. Hrvatski reprezentativni vratar, koji je formalno igrač Fenerbahçea na posudbi u španjolskoj Gironi, nije odigrao ni minute za katalonski klub. Njegova je želja, kako je višekratno potvrđeno iz više izvora, isključivo povratak u Dinamo Zagreb.

Livaković je, čekajući rasplet situacije, individualno trenirao u Zagrebu, a njegov agent Andy Bara potvrdio je kako je povratak u poznato okruženje apsolutni prioritet. Spreman je i na značajno smanjenje plaće kako bi ponovno stao na vrata kluba čiji je kapetan bio godinama. Glavni motiv je jasan: osigurati status prvog vratara i standardnu minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, gdje želi zadržati svoje mjesto u početnoj postavi Hrvatske. Njegova odlučnost toliko je jaka da je navodno odbio financijski izdašnije ponude, među kojima se spominju talijanska Genoa, francuski Brest i nizozemski Ajax.

Fenerbahçe na potezu

Službena ponuda sada je na stolu turskog kluba. Iako Fenerbahçe još nije dao konačan odgovor, jasno je da im situacija s vratarom visoke plate koji ne igra ne odgovara. Transferom bi se riješili značajnog troška, s obzirom na to da su ga 2023. godine platili 6,65 milijuna eura. Iako su na stolu imali i bogatiju ponudu Genoe od pet milijuna eura za trenutačni otkup, Livakovićeva želja da se vrati isključivo u Dinamo stavlja turski klub u poziciju gdje nemaju previše manevarskog prostora.

