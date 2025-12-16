Objavljeni detalji Kerumovog uhićenja: 'Pa on već mjesecima tako vozi! Potpuno je bahat'

Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum u zatvor na Bilicama završio je na 14 dana nakon što je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom iako se za volanom nije smio nalaziti jer je ranijom sudskom odlukom upućen na ponovno polaganje vozačkog ispita.

Splitska policija je, bez navođenja identiteta, u utorak izvijestila da su u ponedjeljak na nadležni Općinski prekršajni sud odveli 65-godišnjaka za kojeg je provedenim istraživanjem utvrđeno da je 12. prosinca na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Upravljao je osobnim vozilom prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet.

"Prethodno se nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila. Nakon prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima", istaknuli su u splitskoj policiji.

'Potpuno je bahat'

Dodaju da je Kerum upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, "s obzirom na to da mu je temeljem rješenja određeno da zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja".

"Muškarac je odveden na sud kojemu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1.160 eura. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor", kazali su u policiji.

Gradski vijećnik Bojan Ivošević izjavio je danas kako ne zna koga je iznenadilo jer "taj čovjek, svatko to zna, vozi bez vozačke već dugi niz mjeseci".

"Potpuno je bahat, apsolutno ga ne zanima sigurnost ostalih u prometu bez važećih dozvola koje su mu prethodno i oduzimane. Ulazi u promet, izaziva seriju prometnih nesreća. Radi se o enormnoj bahatosti i ugrožavanju naših sugrađana", ustvrdio je Ivošević.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić je izjavio da je koliko je njemu poznato napravio manji prometni prekršaj sa manjom materijalnom štetom bez značajnih posljedica. "To je sve što znam u ovom trenutku", rekao je Stanišić.

