Željko Kerum završio u zatvoru: Božić bi trebao provesti iza rešetaka

Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik stranke HGS-a Željko Kerum završio je u zatvoru na Bilicama nakon prometne nesreće u ponedjeljak gdje se ispostavilo da je vozio bez vozačke dozvole, doznaje Dalmatinski portal.

Iako je u nesreći nastala samo materijalna šteta, Kerum bi u pritvoru trebao ostati do 29. prosinca.

Nova nesreća uslijedila je nekoliko mjeseci nakon što je, ranije ove godine, kažnjen s 1500 eura zbog prometne nesreće na autocesti. Njegov odvjetnik je tvrdio da Kerum nije vozio, nego da je platio kaznu umjesto supruge Fani.

Problemi za volanom

Osim toga, bivši prvi čovjek Splita je u lipnju 2021. bio pod dvostrukim šestomjesečnim zabranama vožnje koje su mu te iste godine odredile šibenska i splitska policija.

Unatoč tome, sutkinja je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrdila da je splitska policija kaznila Keruma i ranije zbog niza prekršaja i kaznila ga je s 1500 eura. Izrekla bi mu i novu zabranu vožnje, ali provjerom putem MUP-ove aplikacije 'Kutak za vozače' utvrdila je da je Kerumova vozačka na dan 27. ožujka 2025. bila nevažeća pa je obrazložila da stoga nisu ispunjene pretpostavke za izricanje nove zabrane već je dobio šest negativnih bodova te je morao ponovno polagati vozački.

