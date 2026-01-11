Real i Barcelona se na Bliskom Istoku bore za prvi trofej u ovoj godini

Real Madrid i Barcelona u nedjelju se u finalu Superkupa bore za prvi trofej u 2026. godini.

Barcelona je finale izborila nakon što je u srijedu u polufinalu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, a dan kasnije je Real bio bolji od gradskog rivala Atletica s 2-1.

Španjoiski Superkup, finale 0 Real Madrid : 0 Barcelona

Sastavi

Real Madrid: -

Barcelona: -

Utakmica počinje u 20.00 sati, čekaju se sastavi

