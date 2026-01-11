Real i Barcelona se na Bliskom Istoku bore za prvi trofej u ovoj godini

IZA KULISE /
Znate li zašto se najveći nogometni derbi na svijetu igra u Džedi? Skrivaju nešto šokantno
Dvoboj Reala i Barcelona u finalu španjolskog Superkupa pratite u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr
Real Madrid i Barcelona u nedjelju se u finalu Superkupa bore za prvi trofej u 2026. godini.
Barcelona je finale izborila nakon što je u srijedu u polufinalu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, a dan kasnije je Real bio bolji od gradskog rivala Atletica s 2-1.
Real Madrid: -
Barcelona: -
Utakmica počinje u 20.00 sati, čekaju se sastavi
