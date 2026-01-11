FREEMAIL
EL CLASICO U S. ARABIJI /

Real i Barcelona se na Bliskom Istoku bore za prvi trofej u ovoj godini

Real i Barcelona se na Bliskom Istoku bore za prvi trofej u ovoj godini
Foto: -/shutterstock Editorial/profimedia

Dvoboj Reala i Barcelona u finalu španjolskog Superkupa pratite u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr

11.1.2026.
16:56
M.G.
-/shutterstock Editorial/profimedia
Real Madrid i Barcelona u nedjelju se u finalu Superkupa bore za prvi trofej u 2026. godini.

Barcelona je finale izborila nakon što je u srijedu u polufinalu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, a dan kasnije je Real bio bolji od gradskog rivala Atletica s 2-1.

Španjoiski Superkup, finale
11.01.2025.
20.00
0
Real Madrid
 
:
0
Barcelona
 
 

 

Sastavi

Real Madrid: -

Barcelona: -

 

Utakmica počinje u 20.00 sati, čekaju se sastavi

 

