Reakcija legende nakon što su Barakude 'razbile' Slovence: 'To je stvarno bilo očito, ništa više...'

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija natjecanje u skupini B na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Beogradu otvorila je sigurnom 20-4 (3-1, 5-1, 7-1, 5-1) pobjedom protiv Slovenije.

Hrvatska je od samog početka dvoboja zaigrala ozbiljno protiv kvalitativno nedoraslog protivnika. Golovima Harkova i Butića povela je sa 2-0, nakon prvih osam minuta imala prednost od 3-1 koju su Fatović s dva i Harkov s još jednim golom početkom drugog dijela povisili na 6-1. Nakon pogotka Štromajera za 6-2 uslijedilo je 12-minutno razdoblje bez primljenog gola za Hrvatsku, a tijekom tog perioda naši su igrači poentirali osam puta zaredom za bijeg na 14-2. Do kraja utakmice još su naši vaterpolisti samo povećali prednost.

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 12.45 sati igrati protiv Gruzije, a u ovoj skupini ju još očekuje i susret protiv Grčke u četvrtak.

O pobjedi protiv Slovenije i nonome što čka Hrvatsku na Euru porazgovarali smo s legendarnim hrvatskim vaterpoliustom i trofejnim reprezentativcem Igorom Hinićem.

Ozbiljan pristup i ogromna razlika u kvaliteti

Od prve minute bilo je jasno kako će utakmica protiv Slovenije biti jednosmjerna. Hinić naglašava da je razlika u kvaliteti između dviju momčadi bila golema, no ono što ga posebno veseli jest pristup naših reprezentativaca.

"Sada smo shvatili utakmicu ozbiljno, pristup je bio izvrstan," komentirao je Hinić, dodavši kako je unatoč ishodu utakmica poslužila kao odlična priprema i uvod u turnir. "Ogromna razlika u kvaliteti je stvarno bila očita, ali važno je da se od početka krene s maksimalnom koncentracijom. Bila je to dobra utakmica za otvaranje turnira i ništa više od toga."

Prava snaga Hrvatske, kako ističe, vidjet će se tek u nadolazećim, znatno zahtjevnijim dvobojima.

Gruzija kao sljedeći, puno ozbiljniji izazov

Već u sljedećem kolu Hrvatsku čeka reprezentacija Gruzije, protivnik koji će, prema Hinićevim riječima, pružiti znatno jači otpor.

"Da, to će već biti malo drugačija priča," upozorava Hinić. "Izbornik je već napomenuo da se radi o dobroj reprezentaciji. To je momčad koja ima četiri ili pet kvalitetnih gruzijskih igrača, a dodatno je pojačana s nekoliko naturaliziranih vaterpolista, poput centra Vasića."

Hinić dodaje kako Gruziju vodi i izvrstan grčki trener, što im daje dodatnu taktičku dimenziju. Iako je i u tom susretu kvaliteta na strani Hrvatske, legendarni centar naglašava da se Gruzijce nipošto ne smije podcijeniti. "Mislim da je u toj utakmici kvaliteta igrača na našoj strani, ali bit će to puno zanimljivija i teža utakmica od one sa Slovenijom," zaključuje.

Grčka kao test prave snage

Vrhunac natjecanja u skupini i pravi test snage za izabranike Ivice Tucka bit će dvoboj protiv Grčke. Upravo su Grci, uz Hrvatsku i Italiju, jedni od glavnih favorita za osvajanje medalje na ovom Europskom prvenstvu u vaterpolu.

"Mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i tako graditi rezultat. Iznenađenja su uvijek moguća, vidjeli smo to i u nekim drugim susretima, i ne bi bilo dobro da se neki bodovi olako izgube."

Grčka je, prema imenima, reprezentacija koja spada u sam vrh europskog vaterpola i zasigurno će tražiti svoju priliku za pobjedu protiv Hrvatske. Taj će susret vjerojatno odlučivati o pobjedniku skupine, ali i poslati poruku ostatku konkurencije.

Hinić za kraj naglašava važnost svakog boda, pogotovo u novom sustavu natjecanja u kojem nema četvrtfinala, već se izravno ide u polufinale. "Svi bodovi, i dobiveni i izgubljeni, jako puno će značiti za ulazak u polufinale. Zato se treba koncentrirati samo na svaku sljedeću utakmicu i nadati se dobroj igri koja će nam donijeti zadovoljavajući rezultat," poručio je.

