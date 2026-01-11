Hrvatski vaterpolisti protiv Slovenije otvaraju Europsko prvenstvo u Beogradu

Hrvatska vaterpolo reprezentacija u nedjelju (početak u 18 sati) otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Slovenije u Beogradu.

Momčad Ivice Tucka veliki je favorit protiv Slovenaca, kojima je ovo tek peti nastup na europskim prvenstvima.

Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B, 1. koloa 0 Slovenija : 0 Hrvatska

Utakmica počinje u 18.00 sati

