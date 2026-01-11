Hrvatski vaterpolisti protiv Slovenije otvaraju Europsko prvenstvo u Beogradu

'BORIT ĆEMO SE KAO LAVOVI' /
Imamo 15 'ratnika' za Beograd: 'Neka zvižde, koga briga. Ponosno ćemo slušati hrvatsku himnu'
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Slovenija pratite na Net.hr-u
Hrvatska vaterpolo reprezentacija u nedjelju (početak u 18 sati) otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Slovenije u Beogradu.
Momčad Ivice Tucka veliki je favorit protiv Slovenaca, kojima je ovo tek peti nastup na europskim prvenstvima.
Utakmica počinje u 18.00 sati
POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?