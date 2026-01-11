FREEMAIL
BARAKUDE U AKCIJI /

Hrvatski vaterpolisti protiv Slovenije otvaraju Europsko prvenstvo u Beogradu

Hrvatski vaterpolisti protiv Slovenije otvaraju Europsko prvenstvo u Beogradu
Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Slovenija pratite na Net.hr-u

11.1.2026.
16:27
M.G.
Slobodan Sandic/pixsell
Hrvatska vaterpolo reprezentacija u nedjelju (početak u 18 sati) otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Slovenije u Beogradu.

Momčad Ivice Tucka veliki je favorit protiv Slovenaca, kojima je ovo tek peti nastup na europskim prvenstvima.

Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B, 1. koloa
11.01.2026.
18.00
0
Slovenija
 
:
0
Hrvatska
 

 

 

 

Standings provided by Sofascore

 

Utakmica počinje u 18.00 sati

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

 

Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026Ivica TucakHrvatska Vaterplo ReprezentacijaSlovenija
komentara
