Red Axes ponovno osvajaju Peti Kupe

Dileme nije bilo. Prošlogodišnji eksplozivni nastup dvojca Red Axes ostavio je takav trag da je njihov povratak u Peti Kupe više nego logičan. Dori Sadovnik i Niv Arzi vraćaju se na Sequences 6. ožujka!

Foto: Promo

Već smo se uvjerili da dvojac ne dolazi odraditi gažu, već pružiti stav post-punk benda spakiran u brutalni klupski stroj. Njihov zvuk je prljav, sirov i apsolutno nepredvidiv. To je onaj rijetki trenutak kada u mračnom klubu, usred teškog elektroničkog pulsa, dobijete injekciju psihodeličnog rocka i new wave energije.

Red Axes poznati su po svojoj jedinstvenoj mješavini elektroničke glazbe. Strastveno stvarajući zarazne ritmove i hipnotičke melodije, stekli su predanu publiku diljem svijeta. Crpeći inspiraciju iz raznih žanrova, njihov zvuk često se opisuje kao fuzija housea, techna i indie dancea. Ovog puta stižu na krilima albuma LOUD, njihovog najeksplozivnijeg izdanja do sada.

Taj album krasi naslovnica koju je izradio Vinko Pelicarić, dizajner Petog Kupea. Vizual za prošlogodišnji nastup Red Axesa u Petom Kupeu ostavio je snažan dojam na sam dvojac, što je preraslo u poziv za suradnju na albumu. Ovaj je rad tako postao dio njihove globalne estetike, potvrđujući da vizualni identitet kluba rezonira daleko izvan granica Trnjanske.

Da nadolazeća večer bude kompletna, pobrinut će se dvojac koji dobro razumije estetiku Petog Kupea i energiju koju nose Red Axes. Nastupit će i Felver, čovjek koji najbolje zna kako parirati ovakvom zvučnom desantu i Antonio Zuza, selektor čiji je groove postao zaštitni znak kluba.

Ulaznice su dostupne putem poveznice.