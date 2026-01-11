Zvijezda poginula u padu zrakoplova, ranije otkrio jeziv san: 'Sanjao sam da smo mrtvi'

Kolumbijska glazbena scena i cijela zemlja zavijene su u crno nakon vijesti o tragičnoj smrti popularnog pjevača Yeisona Jiméneza. Tridesetčetverogodišnji umjetnik, jedna od najvećih zvijezda žanra "música popular", poginuo je u subotu u padu malog zrakoplova zajedno s još pet osoba, članova svog tima i posade.

Tko je bio Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, rođen 26. srpnja 1991. u Manzanaresu, smatran je jednim od predvodnika i revitalizatora kolumbijske popularne glazbe. Njegov životni put, obilježen teškim radom od malih nogu i brzim umjetničkim usponom, učinio ga je simbolom upornosti. Odrastanje mu je bilo teško; nakon što su se roditelji rastali zbog obiteljskog nasilja, s majkom se preselio u Bogotu. Tamo je kao tinejdžer radio na glavnoj veleprodajnoj tržnici Corabastos kako bi pomogao uzdržavati obitelj. To razdoblje, koje je kasnije nazivao svojom "prvom životnom školom", pretočio je u emocionalnu dubinu svojih pjesama. U mladosti se borio i s problematičnim ponašanjem, zbog čega je jedno vrijeme proveo u kućnom pritvoru, no tu je priliku iskoristio da se posveti obrazovanju i uspješno završi srednju školu.

Put do zvijezda i najpoznatije pjesme

Jiménez se glazbi u potpunosti posvetio od sedamnaeste godine, a njegov prvi album "Con el corazón – Vol. 1" iz 2013. godine počeo je osvajati regionalne radijske postaje. Uskoro su uslijedili hitovi koji su ga zacementirali kao ključni glas žanra, poput pjesama "Aventurero, "Vete", "Por qué la envidia" i "Hasta la Madre".

Njegova glazba, koja je prikupila milijune slušanja na digitalnim platformama, ostala je ukorijenjena u pričama o ljubavi, slomljenom srcu i svakodnevnim borbama, što je duboko odjeknulo kod publike. Karijera mu je bila na vrhuncu; 2021. godine Billboard ga je prepoznao kao probojnog latino izvođača, a postao je i prvi pjevač svog žanra koji je rasprodao koncert u bogotanskoj Movistar Areni. Njegova popularnost dodatno je porasla kada je postao član žirija u televizijskom showu "Yo Me Llamo".

Tragičan kraj i jezivo predviđanje

Nesreća se dogodila u ruralnom području između gradova Paipa i Duitama, u departmanu Boyacá. Prema prvim izvješćima, privatni zrakoplov tipa Piper PA-31 Navajo srušio se nedugo nakon polijetanja jer nije uspio postići dovoljnu visinu te se zapalio pri udaru o tlo. Pjevač je putovao u Medellín, gdje je iste večeri trebao održati koncert. U nesreći nije bilo preživjelih, a uz Jiméneza stradali su i pilot Hernando Torres te putnici Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio i fotograf Weisman Mora.

Foto: Luis Lizarazo/afp/profimedia

Cijela tragedija dobila je još mračniji prizvuk zbog jezivog svjedočanstva koje je sam Jiménez podijelio samo nekoliko tjedana ranije. U jednoj je televizijskoj emisiji otkrio kako je tri puta sanjao avionsku nesreću te da je u jednom od tih snova poginuo. "Sanjao sam da smo poginuli i završili u vijestima", rekao je tada.

Žalost diljem zemlje

Vijest o Jiménezovoj smrti izazvala je šok u Kolumbiji. Od pjevača su se oprostili obožavatelji, kolege i državni vrh. Pjevač Carlos Vives posvetio mu je pjesmu tijekom svog koncerta, izrazivši tugu zbog gubitka jednog od najomiljenijih glasova u zemlji. "Usuđujem se reći da smo izgubili umjetnika broj jedan u žanru popularne glazbe. Kakvo si nam veliko nasljeđe ostavio, umjetniče koji nisi živio s arogancijom, već s izvanrednom poniznošću", izjavio je glazbenik Andrés García.

Posebno dirljivu poruku uputila je njegova rođakinja, pjevačica Natalia Jiménez, koja ga je opisala kao "partnera i saveznika u mnogim bitkama". Iza sebe, Yeison Jiménez je ostavio suprugu Soniju Restrepo i troje djece, petnaestogodišnju i osmogodišnju kći te jednoipolgodišnjeg sina. Njegova smt ostavila je duboku prazninu u kolumbijskoj kulturi. Njegov glas, karizma i priča o ustrajnosti osvojili su milijune obožavatelja unutar i izvan zemlje.



