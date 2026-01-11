FREEMAIL
Piše se o kiksu Milana, ali svi se pitaju zašto je Allegri ovo napravio Modriću

Piše se o kiksu Milana, ali svi se pitaju zašto je Allegri ovo napravio Modriću
Foto: Giuseppe Maffia/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Drugi Milan sada ima 40 bodova

11.1.2026.
17:17
Sportski.net
Giuseppe Maffia/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
U susretu 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina i Milan su igrali 1-1.

Comuzzo (66) je doveo domaće u prednost, ali Nkunku (90) je spasio bod za goste.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostao je na klupi Milana, dok je Marin Pongračić odigrao čitav susret u obrani Fiorentine.

Drugi Milan sada ima 40 bodova, dva manje uz utakmicu više od vodećeg Intera, dok je Fiorentina 18. sa 14 bodova, dva manje uz utakmicu više od 17. Genoe koja drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak u Serie A.

