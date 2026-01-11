Piše se o kiksu Milana, ali svi se pitaju zašto je Allegri ovo napravio Modriću

U susretu 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina i Milan su igrali 1-1.

Comuzzo (66) je doveo domaće u prednost, ali Nkunku (90) je spasio bod za goste.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostao je na klupi Milana, dok je Marin Pongračić odigrao čitav susret u obrani Fiorentine.

Drugi Milan sada ima 40 bodova, dva manje uz utakmicu više od vodećeg Intera, dok je Fiorentina 18. sa 14 bodova, dva manje uz utakmicu više od 17. Genoe koja drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak u Serie A.

