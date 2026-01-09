Talijani opleli po našem Luki: 'Previše loših odluka Njegovog Visočanstva...'

Nakon remija Milana i Genoe (1:1), ugledna La Gazzetta dello Sport nije štedjela kritike na račun hrvatskog kapetana Luke Modrića, ocijenivši njegov nastup neuobičajeno slabim.

Analizirajući Modrićevu igru, talijanski list ističe iznenađujući pad u njegovoj prepoznatljivoj kvaliteti – donošenju odluka. Gazzetta mu je dodijelila nisku ocjenu 5, a kritiku je sažela u oštrom komentaru:

"Njegovo Visočanstvo donosi previše loših odluka, i to je samo po sebi novost. Druga je da je sklon preuzimanju manje rizika nego inače, čak i kada pokušava dodavanje koje bi moglo napraviti razliku". Ovakav kiks predstavlja rijetkost za igrača koji je sinonim za lucidnost i kontrolu na sredini terena.

Velika promjena

Ova kritika posebno odjekuje kada se Modrićev nastup protiv Genoe stavi u kontekst njegovih prethodnih utakmica u Italiji.

U posljednjih nekoliko susreta bio je jedan od najboljih igrača Milana. Protiv Cagliarija je proglašen igračem utakmice s ocjenom 7.8, dok je i protiv Verone (7.5) i Sassuola (7.0) imao vrlo zapažene uloge. Njegove su predstave do sada bile konstantno na visokoj razini, zbog čega je neočekivani pad protiv Genoe privukao toliku pozornost.

