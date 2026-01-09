FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ KOČNICE /

Talijani opleli po našem Luki: 'Previše loših odluka Njegovog Visočanstva...'

Talijani opleli po našem Luki: 'Previše loših odluka Njegovog Visočanstva...'
×
Foto: Alberto Lingria/xinhua News/profimedia

Talijani kritiziraju Modrićev nastup u posljednjoj utakmici Milana

9.1.2026.
11:23
Sportski.net
Alberto Lingria/xinhua News/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon remija Milana i Genoe (1:1), ugledna La Gazzetta dello Sport nije štedjela kritike na račun hrvatskog kapetana Luke Modrića, ocijenivši njegov nastup neuobičajeno slabim.

Analizirajući Modrićevu igru, talijanski list ističe iznenađujući pad u njegovoj prepoznatljivoj kvaliteti – donošenju odluka. Gazzetta mu je dodijelila nisku ocjenu 5, a kritiku je sažela u oštrom komentaru:

"Njegovo Visočanstvo donosi previše loših odluka, i to je samo po sebi novost. Druga je da je sklon preuzimanju manje rizika nego inače, čak i kada pokušava dodavanje koje bi moglo napraviti razliku". Ovakav kiks predstavlja rijetkost za igrača koji je sinonim za lucidnost i kontrolu na sredini terena.

Velika promjena

Ova kritika posebno odjekuje kada se Modrićev nastup protiv Genoe stavi u kontekst njegovih prethodnih utakmica u Italiji.

U posljednjih nekoliko susreta bio je jedan od najboljih igrača Milana. Protiv Cagliarija je proglašen igračem utakmice s ocjenom 7.8, dok je i protiv Verone (7.5) i Sassuola (7.0) imao vrlo zapažene uloge. Njegove su predstave do sada bile konstantno na visokoj razini, zbog čega je neočekivani pad protiv Genoe privukao toliku pozornost.

POGLEDAJTE VIDEO: Vori i Šola briljirali u javljanju kod Mojmire: 'Previše analize dovodi do paralize'

Luka ModrićItalijaMilanKritike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZ KOČNICE /
Talijani opleli po našem Luki: 'Previše loših odluka Njegovog Visočanstva...'