FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDE GA /

Hrvatski reprezentativac utrpao dva gola u pobjedi na otvaranju sezone

Hrvatski reprezentativac utrpao dva gola u pobjedi na otvaranju sezone
×
Foto: Omar Vega/Getty images/Profimedia

Ovim je dvama pogocima Musa samo nastavio dobru formu iz prošle sezone, kada je postigao 18 pogodaka i dodao šest asistencija

22.2.2026.
11:38
Hina
Omar Vega/Getty images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski reprezentativac Petar Musa zabio je dva gola za svoj Dallas u prvoj utakmici MLS-a protiv gostujućeg Toronta u Friscu u Teksasu.

Dallas je na kraju slavio s 3-2, a Musa je zabio prvi gol za vodstvo Dallasa u devetoj minuti. Toronto je izjednačio šest minuta kasnije golom Đorđa Mihailovića. Logan Farrington je povećao prednost Dallasa na 2-1 u 38. minuti.

U drugom poluvremenu Toronto opet dolazi do izjednačenja i o zahvaljujući pogotku ​Derricka Etiennea Jr. u 67. minuti. Treći i pobjednički gol za Dallas zabija Musa, koji je prošle godine zabio 18 golova, u 74. minuti susreta nakon dodavanja ​Farringtona.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

Petar MusaMls
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx