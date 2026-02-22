Hrvatski reprezentativac utrpao dva gola u pobjedi na otvaranju sezone
Ovim je dvama pogocima Musa samo nastavio dobru formu iz prošle sezone, kada je postigao 18 pogodaka i dodao šest asistencija
Hrvatski reprezentativac Petar Musa zabio je dva gola za svoj Dallas u prvoj utakmici MLS-a protiv gostujućeg Toronta u Friscu u Teksasu.
Dallas je na kraju slavio s 3-2, a Musa je zabio prvi gol za vodstvo Dallasa u devetoj minuti. Toronto je izjednačio šest minuta kasnije golom Đorđa Mihailovića. Logan Farrington je povećao prednost Dallasa na 2-1 u 38. minuti.
U drugom poluvremenu Toronto opet dolazi do izjednačenja i o zahvaljujući pogotku Derricka Etiennea Jr. u 67. minuti. Treći i pobjednički gol za Dallas zabija Musa, koji je prošle godine zabio 18 golova, u 74. minuti susreta nakon dodavanja Farringtona.
