Hrvatski reprezentativac utrpao dva gola u pobjedi na otvaranju sezone

Hrvatski reprezentativac Petar Musa zabio je dva gola za svoj Dallas u prvoj utakmici MLS-a protiv gostujućeg Toronta u Friscu u Teksasu.

Dallas je na kraju slavio s 3-2, a Musa je zabio prvi gol za vodstvo Dallasa u devetoj minuti. Toronto je izjednačio šest minuta kasnije golom Đorđa Mihailovića. Logan Farrington je povećao prednost Dallasa na 2-1 u 38. minuti.

U drugom poluvremenu Toronto opet dolazi do izjednačenja i o zahvaljujući pogotku ​Derricka Etiennea Jr. u 67. minuti. Treći i pobjednički gol za Dallas zabija Musa, koji je prošle godine zabio 18 golova, u 74. minuti susreta nakon dodavanja ​Farringtona.

