ŽELI IGRATI EUROPSKA NATJECANJA /

Vatreni se vraća u Europu: Na korak je od osvajača Lige prvaka

Vatreni se vraća u Europu: Na korak je od osvajača Lige prvaka
Foto: Megan Briggs/Getty images/Profimedia

Orlando City je platio Pašalića nešto manje od pet milijuna eura, a zainteresirani klubovi morali bi izdvojiti gotovo dvostruko veći iznos za njegove usluge

21.2.2026.
14:04
Sportski.net
Megan Briggs/Getty images/Profimedia
Bivši nogometaš Rijeke i povremeni reprezentativac Hrvatske, Marco Pašalić, uskoro bi se mogao iz Orlando Cityja vratiti u Europu.

Krilni napadač tražena je roba, a najviše je zagrizao škotski velikan Celtic, prenosi SportsBoom. Taj portal navodi kako 25-godišnji napadač Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi vidi kao savršenu priliku da se pokaže i vrati u Europu, gdje ga prati nekoliko klubova. Osim Celtica spominju se i Borussia Mönchengladbach, Feyenoord, Bologna i Roma - klubovi koji su još prošle godine istraživali mogućnost njegova dovođenja.

Brzonogi napadač s "čarobnom ljevicom" nameće se kao idealno rješenje za momčadi koje traže širinu i konkretnost u završnici od krilnog igrača, piše SportsBoom, navodeći kako im je njihov izvor rekao da je Pašalić u "pregovorima s nekoliko klubova," uz napomenu kako im se "nigdje ne žuri".

Orlando City je platio Pašalića nešto manje od pet milijuna eura, a njegova se tržišna vrijednost u međuvremenu, zbog rasta forme i interesa klubova, navodno udvostručila pa bi zainteresirani morali izdvojiti gotovo dvostruko veći iznos.

Isti portal navodi kako je, osim Pašalića, blizu povratka u Europu i napadač Dallasa Petar Musa, kojeg prate Atalanta i Lazio. Visina ovog potencijalnog transfera iznosi više od 20 milijuna eura.

