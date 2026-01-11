L'Equipe piše da je sve dogovoreno između Rijeke i Lyona" /> L'Equipe piše da je sve dogovoreno između Rijeke i Lyona" /> L'Equipe piše da je sve dogovoreno između Rijeke i Lyona" />
BRILJIRA KOD OLIĆA /

Rijeka se pojačava: Iz Francuske stiže mladi hrvatski reprezentativac

Rijeka se pojačava: Iz Francuske stiže mladi hrvatski reprezentativac
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Francuski L'Equipe piše da je sve dogovoreno između Rijeke i Lyona

11.1.2026.
17:11
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Rijeka je, čini se, našla pojačanje u francuskoj Ligue 1, a riječ je o hrvatskom U-21 reprezentativcu Teu Barišiću koji je rođen u Francuskoj i cijelu je karijeru u Lyonu.

Francuski L'Equipe piše da je sve dogovoreno između Rijeke i Lyona, a cijena je, kako kažu, nešto ispod 500 tisuća eura plus mali postotak od buduće prodaje. Barišić je desni bek kojemu je 21 godina. Igrao je uglavnom za B momčad Lyona. Ove sezone nije nastupio u Ligue 1, ali ima jedan nastup u Europskoj ligi

Za hrvatsku U-21 selekciju nastupio je sedam puta, a na posljednje dvije utakmice protiv Litve i Mađarske pokazao se kao odlično rješenje na desnom beku. Može igrati i lijevog beka kao i stopera. 

