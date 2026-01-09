Poginuo vozač (59): Sletio s ceste i udario u stablo, nije imao položen vozački

Kod naselja Buići u četvrtak navečer oko 21,45 sati u prometnoj nesreći poginuo je 59-godišnjak kad je sletio izvan kolnika, udario u smjerokaz i u stablo, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.

59-godišnjak je vozio prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, automobil kojem je istekla prometna dozvola, a nije bio vezan sigurnosnim pojasom

Teška nesreća dogodila se kad je upravljajući automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom državne ceste iz smjera Buića prema Žbandaju došao do blagog zavoja te je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad automobilom te je sletio van kolnika i udario u smjerokazni stupić pa u stablo. Pritom je ispao iz vozila, a vozilo je udarilo u još stabala.

Djelatnici hitne medicinske pomoći pokušali su reanimirati muškarca, ali nažalost bezuspješno. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Očevid su obavili policijski službenici, a nazočila mu je i zamjenica županijskog državnog odvjetnika., izvijestili su iz istarske policije.

