Lavine ove zime odnijele 99 života! Stručnjak objasnio što ih uzrokuje: 'Potreban je okidač'

U snježnim lavinama od početka listopada do danas u Europi je poginulo stotinu ljudi. Što je gotovo dvostruko više nego prošle zime.

U lavini u talijanskim Alpama prije desetak dana poginulo je dvoje ljudi, a prošli tjedan je lavina u švicarskim Alpama odnijela tri mlada života. Od studenog do danas, snijeg u europskim planinama uzeo je 99 života, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine.

Prije četiri godine na Triglavu, planinar Predrag Šuka suočio se s lavinom i uspio je preživjeti. "Ja sam nekako upao i našao se unutar nje i nisam se baš mogao izbaviti. Lavina ima tendenciju da okuplja više snijega i zatrpava vas. Na svu sreću, stali smo i lavina i ja. Cjepir je bio ukopan u stijenu i tu smo zastali na trenutak", prisjeća se Šuka.

Zbog klimatskih promjena ove su godine lavine češće, a uzrokuju ih određeni uvjeti. Geofizičar Branko Grisogono objašnjava da lavine nastaju kada novi snijeg padne na već postojeći stari, kristalizirani snijeg, formirajući kliznu površinu. Lavine se obično javljaju na nagibima većima od 25 stupnjeva i potreban je okidač, kao što su vjetar, potres, životinja ili čovjek.

Većina žrtava bili su skijaši

Većina žrtava lavinskih nesreća ove zime bili su skijaši koji su skijali izvan uređenih staza. Planinsko ili turno skijanje, koje je postalo popularno tijekom pandemije, sport je kojim se bavi oko dvije tisuće ljudi kod nas. Iako prolaze brojne edukacije o sigurnosti, čak i iskusni skijaši priznaju da se lavina može dogoditi bilo kome.

Tomislav Galić, pročelnik Komisije za planinarsko skijanje Hrvatskog planinarskog saveza, preporučuje provjeru lavinskih biltena koji se objavljuju u Sloveniji i Austriji kako bi se procijenila opasnost. Tijekom veljače, kad je bilo najviše smrtnih slučajeva, lavinski bilteni su naglašavali vrlo visoku do ekstremnu opasnost od lavina.

Marko Rakovac iz HGSS-a savjetuje da svi koji se kreću u lavinoznim područjima trebaju imati lavinske komplete, primopredajnike, sonde i lopate za sigurnosne mjere te naglašava važnost da nikada ne idete sami. Osim praćenja prognoze, ljudi koji uživaju u planinama trebaju se opremiti posebnom opremom i izbjegavati odlazak u rizična područja pri visokim stupnjevima lavinske opasnosti.