JAČANJE ANTICIKLONE /

Idućih dana bi vas vrijeme moglo šokirati: Pripazite malo kad izlazite van

U unutrašnjosti do kraja tjedna bez većih promjena - bit će pretežno sunčano, navečer i ujutro ponegdje s maglom i niskim oblacima

25.2.2026.
6:22
Damjana Ćurkov Majaroš
Uz jačanje anticiklone pred nama je stabilnije, sunčanije i toplije razdoblje. Prijepodne pretežno sunčano, u Dalmaciji i sasvim vedro, a ponegdje u unutrašnjosti može biti magle, sredinom dana i umjerene naoblake.

Puhat će slab, na istoku do umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura u kopnenim predjelima između -1 i 4, na moru od 5 do 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom sunčano. Vjetar slab, a temperatura većinom između 13 i 16 stupnjeva.

Idemo do 18 stupnjeva!

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, sredinom dana će ponegdje biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 14 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, vedro i ugodno toplo, dnevna temperatura će biti između 13 i 18 stupnjeva. Nakon bure će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Vjetar slab, povremeno i umjeren, a temperatura u gorju od 11 do 15, na moru i do 17 stupnjeva.

Idućih dana

U unutrašnjosti do kraja tjedna bez većih promjena - bit će pretežno sunčano, navečer i ujutro ponegdje s maglom i niskim oblacima. Temperatura se neće previše mijenjati - jutra će biti prohladna, ponegdje i uz blage minuse, a dnevna većinom oko ili malo iznad 15 stupnjeva, na suncu će se činiti i toplije.

Na Jadranu većinom sunčano, često i potpuno vedro, a ponegdje će ujutro biti magle, osobito u petak i subotu. Puhat će slab, povremeno i umjeren vjetar s mora. Temperatura ostaje iznad prosjeka, tijekom dana će biti uglavnom iznad 15 stupnjeva.

