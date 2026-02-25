Tony Cetinski o spotu u kojem je njegova Dubravka: 'Molio sam je da glumi preko mame i prijatelja'

Popularni domaći glazbenik Tony Cetinski nedavno je objavio spot za svoju novu pjesmu "Budi mi sreća", a spot je poseban jer u njemu glumi i njegova supruga Dubravka. Premda se Dubravka Cetinski rijetko kad pojavljuje u javnosti, nakon dugo je nagovaranja ipak odlučila stati s popularnim Puležaninom pred kamere i postati glavnom junakinjom spota.

Kako nam je Tony Cetinski otkrio u razgovoru, put do te odluke ipak nije bio jednostavan.

Bilo je potrebno puno nagovaranja, a glazbenik je otkrio da je suprugu molio i preko majke, preko prijateljice i preko prijatelja.

"Nekako smo uspjeli objasniti da će biti lijep spot i da se neće sramotiti", rekao je Tony Cetinski za Net.hr otkrivši da je ekipa koja je radila na spotu dala sve od sebe da stvori djelo vrijedno divljenja.

Premda je ovo prvi put da sa suprugom surađuje na ovakvom projektu, atmosfera na snimanju bila je vrlo ugodna, a olakotna okolnost za našeg glazbenika bilo je i odsustvo potrebe za glumom.

"Bilo mi je puno lakše jer nisam mogao glumiti zaljubljenost, nego je to ta emocija", otkrio nam je Tony.

Video produkciju potpisuje Gentilini Studio, a glazbenik je priznao da je jedan dio spota sniman uživo, a jedan dio uz pomoć umjetne inteligencije, tako da nije bio neki veliki problem.

Spot je objavljen na Valentinovo, a u svega par dana pregledalo ga je više od milijun korisnika, što je još jedan od pokazatelja da publika s uzbuđenjem očekuje Tonyjeva djela, kao i koncert u Areni Zagreb koji nam je Tony najavio kao još jedno rođendansko slavlje od kojeg publika može očekivati sjajnu atmosferu.

