Carlo Ancelotti prevaže prije susreta sa Hrvatskom: Što će biti sa najvećom brazilskom zvijezdom?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju za mjesec dana očekuju prvi ozbiljni ispiti uoči Svjetskog prvenstva. U Orlandu će Vatreni odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka i Brazilom 31. ožujka, u susretima koji će dati jasnije obrise onoga što nas čeka na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.

Na klupi Brazila sjedi Carlo Ancelotti, jedan od najtrofejnijih trenera današnjice, a i pred njim su ozbiljne dileme. Najveća se, očekivano, vrti oko jednog imena – Neymara.

Povratak brazilskog asa u reprezentaciju tema je koja se provlači već mjesecima, a dodatno se rasplamsala nakon ispadanja Santosa iz državnog prvenstva. Ipak, taj poraz, kao ni Neymarova forma, zasad nisu promijenili planove stručnog stožera.

Prema informacijama ESPN-a, Ancelottijeva prvotna ideja nije bila uključiti Neymara u ožujske prijateljske susrete u Sjedinjenim Američkim Državama. U Savezu se pažljivo prati njegov oporavak i forma, ali cilj je bio da se postupno vrati u ritam, uhvati kontinuitet nastupa i tek potom ponovno zasluži poziv.

Procjena stručnog stožera jest da nema potrebe testirati kako bi se Neymar uklopio u momčad njegova kvaliteta nikada nije bila upitna. Ključno pitanje nije taktičko, već fizičko. U svibnju će se, prema svemu sudeći, donijeti konačna odluka o tome je li spreman za napore Svjetskog prvenstva na razini kakvu Brazil očekuje.

Ancelotti je u javnim istupima ostavljao otvorena vrata povratku zvijezde Santosa, ali uz jasan uvjet kako fizička spremnost mora biti na vrhunskoj razini. Za razliku od svog prethodnika Dorivala Júniora, talijanski strateg ne pokazuje nestrpljenje niti želju za brzopletim potezima.

Neymarova situacija dodatno komplicira cijelu priču. Otkako je u kolovozu 2023. napustio europsku scenu i prešao u Al-Hilal, pa potom godinu i pol kasnije završio u rodnom Santosu, njegova karijera obilježena je više izostancima nego nastupima. Teška ozljeda ligamenata koljena u listopadu 2023. udaljila ga je s terena 340 dana, a u međuvremenu je još nekoliko puta morao pauzirati.

U nepune dvije godine skupio je tek 43 utakmice, što je premalo za igrača koji bi trebao biti nositelj igre jedne od najvećih nogometnih nacija svijeta.

