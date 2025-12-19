FREEMAIL
KAPA DO PODA /

Perišić iz druge dimenzije: 'Gledajte Messija i Ronalda, ali neka vam uzor bude Ivan'

Perišić iz druge dimenzije: 'Gledajte Messija i Ronalda, ali neka vam uzor bude Ivan'
Foto: Fotostand/van Der Velden/imago Sportfotodienst/profimedia

Perišić treba biti pravi uzor mladima, rekao je poznati nogometaš nakon novog sjajnog nastupa našeg Ivana

19.12.2025.
8:19
Sportski.net
Fotostand/van Der Velden/imago Sportfotodienst/profimedia
Ivan Perišić i u 36. godini života nastavlja oduševljavati nogometni svijet. Njegova profesionalnost i neumorna radna etika ne prolaze nezapaženo, a nakon posljednjeg nastupa u nizozemskom kupu, gdje je po povratku od ozljede odmah zabio pogodak, stigle su mu pohvale s neočekivane adrese koje su snažno odjeknule.

Hrvatski reprezentativac bio je strijelac u pobjedi PSV-a protiv amaterske momčadi GVVV-a (3:0), a njegov pristup igri, čak i u naizgled manje važnoj utakmici, impresionirao je bivšeg marokanskog reprezentativca Alija Boussabouna.

'Uzmite ga kao primjer'

Boussaboun, koji je veći dio karijere proveo u Nizozemskoj, u emisiji Voetbalpraat na ESPN-u istaknuo je Perišića kao savršen uzor mlađim generacijama, stavljajući njegovu radnu etiku čak i ispred one nogometnih ikona Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

„Uživam u takvim igračima“, započeo je Boussaboun. „Mogu samo zamisliti što mladi igrači dobivaju od njega. Rekao bih im, uzmite ga kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda kao uzore, ali ja bih im poručio da im uzor treba biti Perišić. Pogledajte što on radi za nogomet, kako živi za njega i koliko je važan za ekipu u tim godinama“, izjavio je bivši marokanski napadač.

Njegove riječi dolaze kao potvrda onoga što mnogi treneri i suigrači govore godinama. Iako je u karijeri osvojio Ligu prvaka s Bayernom, igrao finale Svjetskog prvenstva s Hrvatskom i nosio dresove velikana poput Intera, Tottenhama i Borussije Dortmund, Perišić svakoj utakmici pristupa s jednakim žarom.

Glad za trofejima ne jenjava

Perišić je u susretu protiv četvrtoligaša ušao na poluvremenu i trebalo mu je samo sedam minuta da se upiše u strijelce, postigavši lijep pogodak glavom za konačnih 3:0. Iako se od medija u Nizozemskoj drži podalje, nakon utakmice je kratko prokomentirao svoj povratak.

„Uvijek je lijepo zabiti. Bio sam ozlijeđen nekoliko dana i naporno sam radio kako bih se što prije vratio i pomogao timu“, rekao je Perišić i otkrio svoj veliki motiv: „Osvojio sam kup s pet momčadi iz tri različite zemlje. Želim ga osvojiti i u Nizozemskoj. To je najbrži put do trofeja, a mi moramo biti fokusirani u svakoj kup utakmici.“

Njegov utjecaj u PSV-u je golem. Ove sezone već je upisao tri pogotka i deset asistencija, dokazujući da su godine za njega doista samo broj.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić prokomentirao skupinu Hrvatske na SP-u pa otkrio hoće li preuzeti reprezentaciju Češke

Ivan PerišićPsvGolNizozemskaLionel MessiCristiano Ronaldo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
