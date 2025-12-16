Perišić ušao s klupe i za sedam minuta sjajno zabio, pogledajte majstoriju

Ivan Perišić ponovno je pokazao svoju klasu u dresu PSV Eindhovena. U utakmici 2. kola nizozemskog Kupa (KNVB Beker) protiv trećeligaša GVVV-a, Perišić je ušao u igru na poluvremenu i trebalo mu je samo sedam minuta da se upiše u strijelce te potvrdi visoku pobjedu svoje momčadi.

Ekspresan pogodak s klupe

PSV je na svom Philips stadionu ugostio niželigaša i pitanje pobjednika riješio već u ranoj fazi utakmice odigrane 16. prosinca 2025. Domaćini su vodili 2:0 na poluvremenu zahvaljujući brzim golovima Guusa Tila u 8. i Paula Wannera u 10. minuti. Trener je na odmoru odlučio uvesti Perišića umjesto strijelca Tila, a taj se potez pokazao punim pogotkom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ivan je svoju priliku dočekao u 53. minuti. Nakon dijagonale s desne strane, 36-godišnji Perišić bio je najviši u skoku i s otprilike sedam metara preciznim udarcem glavom pospremio loptu u donji lijevi kut za vodstvo od 3:0, čime je definitivno zapečatio sudbinu gostiju.

Pewrišićev gol možete pogledati OVDJE.

Nevjerojatna forma Vatrenog

Pogodak protiv trećeligaša bio je Perišićev treći ove sezone za PSV, a zanimljivo je da je zabijao u sva tri natjecanja – Eredivisie, Ligi prvaka i sada u Kupu. Uz golove, upisao je i osam asistencija, od čega čak sedam u prvenstvu, gdje se nalazi u samom vrhu najboljih asistenata lige.

Još je impresivniji podatak o njegovoj nevjerojatnoj seriji. Ovo je bila sedma uzastopna utakmica za klub i reprezentaciju u kojoj je izravno sudjelovao kod pogotka, bilo kao strijelac ili asistent,. Niz je započeo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a po povratku u klub nastavio je s odličnim igrama. Čak i nakon kraće stanke zbog ozljede, vratio se i odmah upisao dvije asistencije u dvije utakmice, obje ulazeći s klupe.

POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Učke počeo već na parkingu: Nastavak okršaja Istre i Rijeke gledamo sljedeće godine