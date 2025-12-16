Perišić svom klubu sredio veliko pojačanje? PSV želi hrvatskog reprezentativca
PSV se našao u problemima, Perišić ponudio rješenje
PSV će gotovo sigurno ostati bez svog ključnog igrača, nizozemskog veznjaka Joeyja Veermana, koji je zahvaljujući sjajnim nastupima privukao pažnju bogatih klubova, a zamjenu za njega je klubu iz Eindhovena već 'sredio' hrvatski reprezentativac u njihovim redovima Ivan Perišić.
Veerman, koji vrijedi 27 milijuna eura, najvjerojatnije će otići u turski Fenerbahče, a Nizozemci pišu da bi ga mogao zamijeniti Hrvat Luka Sučić. Velik utjecaj u tome ima Perišić.
"Njegov utjecaj i prisutnost u PSV-u mogli bi olakšati transfer. Perišić poznaje njegove kvalitete i vjeruje da se njegova dinamičnost savršeno uklapa u napadački stil PSV-a. Tržišna vrijednost veznjaka je oko 12 milion eura, što je iznos koji si mogu priuštiti klubovi s evropskim ambicijama", pišu Nizozemci.
Sučić (23) ima ugovor s Real sociedadom do 2028., no u posljednje vrijeme proživljava teške trenutke u tom klubu, i vjeruje se da bi vrlo lagano mogao promijeniti sredinu.
Za Sučića su navodno zainteresirani talijanski Juventus i njemački Stuttgart, pa je pitanje koliko će biti izvediv njegov odlazak u PSV, ali Nizozemci da će im u tome pomoći Perišić i njegov utjecaj.
