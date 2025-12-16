Perišić svom klubu sredio veliko pojačanje? PSV želi hrvatskog reprezentativca

PSV će gotovo sigurno ostati bez svog ključnog igrača, nizozemskog veznjaka Joeyja Veermana, koji je zahvaljujući sjajnim nastupima privukao pažnju bogatih klubova, a zamjenu za njega je klubu iz Eindhovena već 'sredio' hrvatski reprezentativac u njihovim redovima Ivan Perišić.

Veerman, koji vrijedi 27 milijuna eura, najvjerojatnije će otići u turski Fenerbahče, a Nizozemci pišu da bi ga mogao zamijeniti Hrvat Luka Sučić. Velik utjecaj u tome ima Perišić.

🚨🆕 #RealSociedad 🇭🇷

VfB Stuttgart are targeting Real Sociedad’s midfielder Luka Sučić.



👀PSV Eindhoven see him as a replacement for Joey Veerman, while Juventus are also keen. pic.twitter.com/83YaPFbDJJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 1, 2025

"Njegov utjecaj i prisutnost u PSV-u mogli bi olakšati transfer. Perišić poznaje njegove kvalitete i vjeruje da se njegova dinamičnost savršeno uklapa u napadački stil PSV-a. Tržišna vrijednost veznjaka je oko 12 milion eura, što je iznos koji si mogu priuštiti klubovi s evropskim ambicijama", pišu Nizozemci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sučić (23) ima ugovor s Real sociedadom do 2028., no u posljednje vrijeme proživljava teške trenutke u tom klubu, i vjeruje se da bi vrlo lagano mogao promijeniti sredinu.

Za Sučića su navodno zainteresirani talijanski Juventus i njemački Stuttgart, pa je pitanje koliko će biti izvediv njegov odlazak u PSV, ali Nizozemci da će im u tome pomoći Perišić i njegov utjecaj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dragulj do dragulja pod Sljemenom: Odabrani najbolji sportaši Zagreba